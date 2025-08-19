Hipertensión arterial: el asesino silencioso que afecta a miles en Costa Rica

El 31.5 % de los costarricenses vive con hipertensión: alerta en salud pública

La Dra. Sheena Nadwani advierte sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento continuo para evitar complicaciones graves.

Viatris impulsa soluciones integrales para enfrentar la hipertensión y mejorar el acceso a medicamentos cardiovasculares en la región.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Costa Rica.- En Costa Rica, el 31.5 % de la población vive con hipertensión[1], una condición en la que la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta. Se considera hipertensión a una lectura de presión arterial igual o superior a 140/90 mmHg (milímetros de mercurio); sin embargo, presenta pocos síntomas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su diagnóstico[2]. Una vez que se desarrolla y si no se trata adecuadamente, la hipertensión puede tener consecuencias graves como infarto de miocardio, eventos cerebrovasculares y enfermedad renal crónica, afectando directamente la calidad de vida de los pacientes e incluso provocando la muerte.[3]

La Dra. Sheena Nadwani, líder médica de CCS en Viatris, comenta: “La hipertensión es un problema de salud pública en Costa Rica, donde los recursos para el manejo de enfermedades no transmisibles son limitados. El diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento son fundamentales para controlar esta condición, que contribuye significativamente a la carga de enfermedad y mortalidad en el país y en el mundo”.

La hipertensión puede tener diversos factores desencadenantes, por lo que es importante realizar controles regulares de presión arterial, especialmente si se cuenta con alguna de las siguientes características[4]:

• Tener 40 años o más

• Tener sobrepeso

• Vivir con estrés constante

• Llevar un estilo de vida sedentario

• Fumar

Además, si se tienen familiares directos con hipertensión, las probabilidades de desarrollar esta condición aumentan, por lo que es fundamental considerar todos los factores para prevenirla y buscar atención médica a tiempo.[5]

“Después del diagnóstico, es importante que los pacientes no interrumpan su tratamiento, incluso si no presentan molestias o síntomas. La hipertensión es un asesino silencioso que puede cambiar drásticamente el curso de vida de quienes la padecen”, agregó la Dra. Sheena Nadwani.

Durante el tratamiento farmacológico, la hipertensión se maneja según las necesidades de cada persona, pero en general se utilizan distintos tipos de medicamentos para controlar la presión arterial de diversas maneras[6]. Algunos relajan los vasos sanguíneos para facilitar el flujo sanguíneo (como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina), otros ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de sal y agua (como los diuréticos tiazídicos), y algunos reducen la carga de trabajo del corazón.

“Viatris tiene un legado enfocado en enfrentar estos desafíos: desde la prevención y el manejo del riesgo, hasta el tratamiento de condiciones cardiovasculares complejas. Estamos comprometidos con la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, así como con cerrar las brechas actuales en el acceso y la atención al paciente”, concluyó la Dra. Sheena Nadwani.

En el caso de la hipertensión, es fundamental estar atentos a cualquier señal de advertencia, así como seguir de forma constante el tratamiento para mantener la condición bajo control. De esta manera, se reduce el riesgo de complicaciones graves, como los accidentes cardiovasculares, que pueden afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

