Farmacia del Hospital Cecilio Castillero amplía su atención para beneficio de la población herrerana

Hospital Cecilio Castillero garantiza suministro de medicamentos ininterrumpido con nuevo horario

• Con un abastecimiento reforzado, el centro hospitalario busca ofrecer una respuesta más eficiente y humana a los usuarios que requieren medicamentos en cualquier horario.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Región de Salud de Herrera anunció la ampliación oficial del horario de atención de la farmacia del Hospital Cecilio Castillero (Hospital Dr. Cecilio A. Castillero). A partir del presente mes de enero, el despacho de medicamentos brindará servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, marcando un avance significativo en la cobertura de salud para toda la población herrerana.

Fortalecimiento del servicio de urgencias

Esta iniciativa surge como respuesta a una de las demandas prioritarias de los pacientes, enfocándose especialmente en optimizar la atención de quienes acuden al Cuarto de Urgencias. Al operar de forma ininterrumpida, el Hospital Cecilio Castillero garantiza el acceso oportuno a los tratamientos médicos sin importar el momento en que se presente la emergencia, eliminando las esperas por cierres de turno.

El director regional de Salud de Herrera, Hilario Correa, señaló que la implementación de este horario extendido es parte de los esfuerzos continuos por fortalecer la atención integral en los servicios públicos de salud. Según el funcionario, el objetivo es proporcionar una respuesta eficiente y humana, asegurando que el tratamiento farmacológico esté disponible de manera inmediata tras la consulta médica.

Abastecimiento y disponibilidad de medicamentos

Correa también destacó que el Hospital Cecilio Castillero cuenta actualmente con un importante nivel de abastecimiento en su inventario de medicamentos. Este inventario robusto permite a la institución responder adecuadamente a la creciente demanda de los usuarios y sustentar el nuevo ritmo de atención de 24 horas. Con esta medida, la Región de Salud de Herrera reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, asegurando que la infraestructura hospitalaria se adapte a las necesidades reales de los pacientes.

Para mayor información, visite https://www.minsa.gob.pa/

