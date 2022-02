Identificar entre quienes tienen necrosis avascular a los más aptos para la alternativa regeneradora al reemplazo de cadera

(9/Feb/2022 – web) Latam.- Una alternativa regeneradora al reemplazo total de cadera postergó por al menos 7 años la necesidad de implantes artificiales en el 35 por ciento de los pacientes sometidos a cirugía para tratar la necrosis avascular. Esa afección ocurre cuando se constriñe el flujo sanguíneo hacia la articulación de la cadera, llamada cabeza del fémur, y las células óseas mueren. El estudio de Mayo Clinic se publicó en Bone & Joint Open y descubrió también que tanto el tamaño de la lesión necrótica como la terapia continua con corticoides afectan la viabilidad a largo plazo de la cirugía para descompresión de la cadera, cuyo fin es aliviar la necrosis avascular de la cadera.

La necrosis avascular también es un raro efecto secundario del consumo abundante de esteroides, como parte de la quimioterapia. Cuando no se la trata, las fracturas minúsculas de la necrosis avascular empeoran y, a veces, la articulación colapsa. Sin la cirugía para descompresión de la cadera, el 90 por ciento de las personas con necrosis avascular necesitan un reemplazo total de cadera.

«Es importante salvar la cadera, aunque sea por 7 años, puesto que aplaza la necesidad del reemplazo total de cadera. Muchos pacientes con necrosis avascular tienen menos de 50 años, por lo que al prorrogar o brindar una alternativa al reemplazo total de cadera, se evita la necesidad de un segundo o tercer reemplazo durante el transcurso de la vida de esa persona», comenta el Dr. Rafael Sierra, cirujano ortopédico de Mayo Clinic y autor experto del estudio.

Una gran incógnita de la ortopedia y la traumatología

Se ha dicho que la necrosis avascular de la cadera es una de las grandes incógnitas de la ortopedia y la traumatología. Una vez que las células óseas empiezan a morir, nada puede detener el daño, a menos que se lo detecte pronto o exista una intervención para intentar restablecer el flujo sanguíneo.

Mayo Clinic ofrece la cirugía para descompresión de la cadera desde hace más de 15 años. Este procedimiento regenerativo despierta la capacidad del cuerpo de sanar a las células óseas en descomposición y consiste en taladrar un pequeño agujero en la parte externa del hueso para ingresar a la cabeza del fémur a fin de aliviar la presión, con la esperanza de que mejore el flujo sanguíneo hacia el hueso dañado. Luego, se inyecta en la articulación de la cadera la bioterapia regenerativa para provocar la recuperación. La bioterapia se compone de células mononucleares del paciente, obtenidas con la centrifugación de células madre mesenquimales de la médula ósea (células adultas). Las células mononucleares desempeñan un papel fundamental en la reparación celular.

La medicina regenerativa intenta restablecer la forma y la función mediante la reparación, el reemplazo o el restablecimiento de células, tejidos u órganos enfermos. Constituye un cambio fundamental de perspectiva, desde combatir la enfermedad a reconstruir la salud. El Centro para Medicina Regenerativa en Mayo Clinic se encuentra a la vanguardia de este movimiento y respalda las investigaciones del Dr. Sierra, como parte de su objetivo de aportar nuevas curaciones a la práctica.

La investigación

En un estudio retrospectivo, el Dr. Sierra y su equipo siguieron a 22 pacientes con necrosis avascular de la cadera, a quienes se trató con la cirugía para descompresión. Se los evaluó entre cinco y siete años después de la intervención quirúrgica. En el transcurso de 7 años, el 33 por ciento de ellos avanzó hacia un reemplazo total de cadera debido a artritis o a empeoramiento de la necrosis. Sin embargo, la cirugía para descompresión de la cadera detuvo la descomposición de las células óseas en el 66 por ciento de los pacientes, quienes no requirieron más cirugía.

El equipo investigativo documentó que tanto el consumo de corticoides como el tamaño de la lesión ósea antes de la cirugía eran factores de riesgo que aceleraban la necesidad de un reemplazo total de cadera.

«Se descubrió que, al momento de la intervención quirúrgica, los pacientes que recibían esteroides tenían un riesgo cuatro veces mayor de avanzar hacia el reemplazo de cadera que aquellos que no los tomaban. En los pacientes con áreas más grandes de descomposición articular en la cabeza del fémur, la cadera aún se conservaba a los 7 años en aproximadamente el 40 por ciento, comparado con alrededor del 72 por ciento a los 7 años entre quienes tenían lesiones más pequeñas. Al tomar todo el grupo en conjunto, cada año, aproximadamente el 10 por ciento de los pacientes sometidos a la cirugía para descompresión de la cadera debe avanzar al reemplazo total de esa articulación», explica el Dr. Sierra.

El estudio identifica a las personas ideales para la cirugía para descompresión de la cadera como aquellas que están en las primeras etapas de necrosis avascular y quienes no reciben terapia con corticoides. De todas maneras, el Dr. Sierra recomienda la cirugía para todos los pacientes, incluso aquellos con factores de riesgo más altos.

«La cirugía para descompresión de la cadera es un procedimiento tan pequeño y la recuperación es tan rápida, que realmente no hay inconveniente. Hacer la descompresión de la cadera no significa que más adelante, ya no se podrá hacer el reemplazo total de la misma. El paciente puede someterse a la descompresión y prorrogar el reemplazo de cadera durante un par de años o, quizás, esté dentro del 70 por ciento de pacientes que no necesitan un reemplazo de cadera sino hasta después de 7 años. Si ese es el caso, entonces, obtiene un gran beneficio», afirma el Dr. Sierra.

El Dr. Sierra ha realizado más de 300 cirugías para descompresión de la cadera, lo que ha permitido postergar o hasta evitar la cirugía para reemplazo total de cadera. Si bien el Dr. Sierra todavía hace reemplazos de cadera cuando es necesario, dice que lo mejor para el paciente es postergar o evitar la cirugía.

«Cada año que pasa, sabemos más y refinamos la cirugía para reemplazo total de cadera. Sabemos qué tipo de avances existen para los pacientes que están en condiciones de esperar dos, tres o más años para someterse a esta intervención quirúrgica», añade el Dr. Sierra.

Vía Mayo Clinic