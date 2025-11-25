MINSA impulsa estrategia «Una Sola Salud» frente a la resistencia a los antimicrobianos en Panamá

Gobierno Nacional refuerza el compromiso contra la resistencia a los antimicrobianos a través de cooperación



• El evento reunió a profesionales de los sectores de salud humana, animal y ambiente para fortalecer las estrategias nacionales contra esta amenaza global de salud pública.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el contexto de la reciente Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los Antimicrobianos, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) coordinó la realización del II Seminario sobre resistencia a los antimicrobianos. El evento se posicionó como una actividad clave para robustecer las estrategias intersectoriales ante una de las mayores amenazas para la salud pública global, adoptando el enfoque fundamental de «Una Sola Salud».

El seminario contó con la participación destacada de la profesora Rosa Buitrago del Rosal, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, y del licenciado Pablo Vásquez, de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Respuesta Unificada y Cooperación Intersectorial

Durante su intervención, el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, enfatizó el compromiso del Gobierno Nacional de Panamá para ofrecer una respuesta unificada frente al desafío de la resistencia microbiana.

El ministro afirmó que, a través del MINSA y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), se impulsa una respuesta integral. Esta se basa en el enfoque «Una Sola Salud», el cual reconoce y aborda la interconexión crítica entre la salud humana, animal y ambiental. Boyd Galindo subrayó que «Solo mediante la cooperación intersectorial podemos enfrentar eficazmente la resistencia antimicrobiana”.

Temas Clave y Conclusiones del Seminario

Lizbeth Hayer, del Departamento de Epidemiología del MINSA y miembro de la Comisión Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, detalló los temas centrales de la jornada. Estos incluyeron el uso responsable de los antimicrobianos, los desafíos inherentes a los sistemas de vigilancia y el impacto directo de esta resistencia en la atención médica y veterinaria.

La actividad logró congregar a profesionales de los sectores salud humana, salud animal, agropecuario y ambiente. Al concluir, se reiteró la información esencial para la población: los antibióticos funcionan exclusivamente contra infecciones bacterianas, no virales, y usarlos de manera responsable es una acción que salva vidas.

