Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas

Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicasAdium

En el marco del Día Mundial de la Salud, especialistas resaltan que los trastornos mentales elevan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes.

La importancia de integrar la salud mental en la atención médica integral

• Se estima que una de cada cuatro personas en América Latina experimentará un trastorno mental, lo que impacta directamente en la esperanza de vida y el bienestar físico.

• La doctora Patricia Argueta, de Adium, explica cómo la ansiedad y la depresión complican el manejo de enfermedades crónicas, exigiendo una atención médica unificada.

• En América Latina y el Caribe el deterioro de la salud mental es evidente. Se estima que una de cada cuatro personas, experimentará un trastorno mental a lo largo de su vida[1].

(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La salud mental y la salud física tienen una relación que va en ambas vías. El deterioro en la salud física genera en los pacientes sentimientos de ansiedad y depresión afectando su salud mental. Mientras que el deterioro de la salud mental puede afectar la física[2].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) -que ha resaltado que en el mundo más de mil millones de personas tienen una afección de salud mental[3]– define la salud como el estado integral de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad[4].

En el Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, es oportuno el momento para reconocer que la atención de la salud mental debe integrarse a la de la salud física.

Investigaciones científicas destacan que las personas que viven con problemas de salud mental tienen un mayor riesgo de experimentar problemas crónicos de salud física y cardiometabólicos[5].

“Existen investigaciones que plantean que la prevalencia de los estados depresivos es mayor en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, cáncer o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo”, asegura la doctora Patricia Argueta, Directora Médica de Adium Centroamérica y Caribe, y resalta que integrar la salud mental en el manejo clínico podría mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Un estudio publicado por The Lancet hace énfasis en este aspecto y recalca la existencia de un mayor riesgo de afecciones de salud física -enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión- en aquellas personas con enfermedades mentales; planteando la necesidad de una atención integral porque la mente y el cuerpo van de la mano[6].

Por otro lado, la mortalidad relacionada con la salud es dos a tres veces mayor entre pacientes con problemas de salud mental en comparación con la población general.[7] En el mundo el 14,3% de las muertes registradas cada año, se atribuye a trastornos mentales. De estas, el 67,3% se debe a enfermedades físicas asociadas[8]. Por otra parte, estudios demuestran que las personas con trastornos mentales graves mueren de manera prematura, entre 10 y 20 años en comparación con la población general, debido a enfermedades físicas evitables[9].

Identificar y actuar

En América Latina y el Caribe el deterioro de la salud mental es evidente. Se estima que una de cada cuatro personas, experimentará un trastorno mental a lo largo de su vida; siendo la ansiedad y la depresión los dos trastornos que más se registran en la población de esta región[10].

Este escenario genera desafíos para los sistemas de salud públicos, para los profesionales médicos y para los pacientes en general.

Para los sistemas de salud el mayor desafío es que los servicios de salud mental lleguen a todos. Incrementar la inversión y la atención en salud mental en los servicios de atención primaria, permitirán el acceso a las poblaciones más vulnerables.

“Los profesionales de la salud y los pacientes deben estar atentos a señales que le indiquen que puede tener un trastorno mental. Sentirse intranquilo, tener pánico o un aumento de la frecuencia cardiaca, respirar rápidamente, tener temblores, problemas para dormir o tener una sensación de debilidad o cansancio son algunos síntomas que merecen atención”, enfatiza la Directora Médica de Adium Centroamérica y Caribe.

Referencias:

[1] https://www.undp.org/es/latin-america/blog/fuertes-por-fuera-luchando-por-dentro-el-deterioro-de-la-salud-mental-en-america-latina-y-el-caribe

[2] https://www.migrantclinician.org/files/_pdfs/ECHO%20Session%205%20-%20La%20Relacion%20Entre%20la%20Salud%20Mental%20y%20la%20Salud%20Fisica%20-%20Spanish.pdf

[3] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

[4] https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-salud-mental-salud-fisica-S0025775323005924?newsletter=true

[5] https://link.springer.com/article/10.1186/s12875-025-02876-0

[6] https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30251-2/abstract

[7] https://link.springer.com/article/10.1186/s12875-025-02876-0

[8] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4461039/

[9] https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/commissions/stigma-and-discrimination-in-mental-health/translation1-1673863285310.pdf

[10] https://www.undp.org/es/latin-america/blog/fuertes-por-fuera-luchando-por-dentro-el-deterioro-de-la-salud-mental-en-america-latina-y-el-caribe

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