Inicia vacunación contra la influenza

• Poblaciones vulnerables como embarazadas, niños de hasta 5 años y personas con padecimientos crónicos deben priorizar esta vacunación.

• Niños menores de 1 año se le aplica 2 dosis con intervalo de un mes.

• Las personas vacunadas contra el COVID-19 pueden vacunarse contra influenza, respetando la recomendación de los 14 días de intervalo entre una vacuna de Covid y otras vacunas¹.

(10/Mayo/2021 – web) Panamá.- A partir del 10 de mayo, el Ministerio de Salud iniciará la vacunación ampliada contra la influenza. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento llamado Guías de inmunización para tiempos de Pandemia², ha reforzado la importancia de vacunar contra la Influenza a poblaciones vulnerables durante este periodo de pandemia COVID-19. De hecho, una persona que ya haya recibido la vacuna contra el coronavirus, puede vacunarse contra influenza, respetando 14 días de intervalo entre la puesta de una vacuna y la otra.

La interrupción de esos servicios de inmunización, incluso por períodos breves, dará como resultado un mayor número de personas susceptibles y aumentará la probabilidad de enfermedades prevenibles por vacunación, además de la posible saturación aún más de los sistemas de salud, los cuales actualmente están impactados, por eso es importante continuar vacunandose contra la influenza.

La manera más eficaz de prevenir esta enfermedad y sus complicaciones es la vacunación, que adquiere especial importancia para las personas con un mayor peligro de complicaciones graves de la enfermedad y para quienes viven con personas de alto riesgo o las atienden³. Para esa población, la vacuna contra la influenza reduce las probabilidades de contagiarse con el virus, desarrollar la enfermedad y/o sus complicaciones, así como prevenir la muerte a consecuencia de la influenza.

Cualquier persona puede contraer Influenza, incluidas las personas sanas, sin importar la edad. Ese es el motivo por el que los esquemas de vacunación se consideran una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables, que según la OMS, logran salvar la vida de casi 3 millones de personas al año a causa de enfermedades inmunoprevenibles.

A pesar de lo efectivas que son las vacunas, la OMS afirma que en el mundo todavía hay más de 19 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta ya que los menores de 1 año se le aplican 2 dosis con intervalo de un mes., por lo que podrían correr el riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales⁴.

“Dentro del aprendizaje que el COVID-19 nos ha traído en el tema de la salud, ha quedado en evidencia la importancia que tiene la vacunación como una herramienta para prevenir enfermedades transmisibles como la influenza y muchas otras. No podemos confiarnos y permitir que enfermedades que pueden controlarse generen mayor complicación a la salud de los pacientes” informó la Dra. Ofelina Vergara, Gerente Médico de Sanofi Pasteur.

La especialista informó que vacunarse cada año, reduce las probabilidades de contagiarse con el virus, desarrollar la enfermedad y/o sus complicaciones. Esto es especialmente importante en personas con padecimientos crónicos; como cáncer, diabetes, asma, cardiopatías y enfermedades que ataquen el sistema inmunológico, así como adultos mayores, a partir de los 60 años de edad, niños de 6 meses a 5 años de edad, embarazadas en cualquier etapa del embarazo y por supuesto trabajadores del sector salud⁵.

¿Cómo prevenir la Influenza?

La mejor medida es vacunarse oportunamente cada año, pero los buenos hábitos de higiene, como cubrirse la boca al toser y lavarse las manos, pueden ayudar a disminuir la propagación de los microbios y prevenir la Influenza, al igual que otras enfermedades respiratorias.

Vía Frontlineco