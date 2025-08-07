Inmunodisrupción post-sepsis: iniciativa científica desde Colombia y Ecuador busca transformar la medicina

Sepsis como síndrome crónico inmunológico: médicos latinoamericanos proponen nuevo modelo clínico

El modelo plantea que la sepsis no termina con el alta médica, sino que inicia una fase multisistémica que requiere atención integral y seguimiento clínico.

La iniciativa busca humanizar la medicina crítica y adaptar soluciones de bajo costo para contextos latinoamericanos, con énfasis en recuperación y calidad de vida.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Tres médicos latinoamericanos están liderando una iniciativa científica que busca transformar la comprensión de la sepsis, una condición médica grave que, lejos de terminar con el alta hospitalaria, marca el inicio de una enfermedad multisistémica y persistente. El Dr. Jhan Sebastián Saavedra Torres (Colombia), el Dr. Juan Sebastián Izquierdo-Condoy, PhD (Ecuador), y el Dr. H. A. Nati-Castillo (Colombia), junto a un equipo interdisciplinario, proponen un nuevo enfoque clínico centrado en la inmunodisrupción: una alteración prolongada del sistema inmunológico que deja secuelas físicas, cognitivas y emocionales en los pacientes.

El Dr. Saavedra, inmunólogo clínico y docente universitario, el Dr. Izquierdo, experto en salud pública, y el Dr. Nati-Castillo, médico residente e investigador en formación, trabajan desde instituciones académicas en Colombia y Ecuador. A ellos se suman las doctoras Janeth Cecilia Gil Forero y María Virginia Pinzón-Fernández, quienes fortalecen el componente colaborativo del proyecto.

Más allá de la infección: comprender la sepsis como proceso crónico

La sepsis es una respuesta descontrolada del cuerpo ante una infección, que puede dañar órganos vitales y poner en riesgo la vida en cuestión de horas. Aunque el tratamiento hospitalario puede salvar al paciente, muchos de ellos enfrentan un largo periodo de recuperación marcado por fatiga, confusión mental, debilidad muscular y trastornos emocionales. Este conjunto de secuelas se conoce como síndrome post-sepsis.

El equipo investigador advierte que esta fase suele ser invisible para el sistema de salud y para las familias. Los pacientes, al salir del hospital, no están completamente recuperados: su sistema inmunológico permanece alterado, lo que los deja vulnerables a nuevas infecciones y enfermedades crónicas.

Inmunodisrupción: el núcleo del nuevo modelo clínico

El concepto de inmunodisrupción describe cómo el sistema inmune queda desorganizado tras la sepsis. Algunas células pierden funcionalidad, otras se tornan hiperactivas o tolerantes, y muchas dejan de reconocer amenazas reales. Esto puede generar:

• Recaídas infecciosas

• Trastornos de memoria y concentración

• Fatiga persistente

• Alteraciones metabólicas y pérdida muscular

• Ansiedad, depresión y temor constante a enfermar

Es como si el cuerpo quedara sin brújula inmunológica, incapaz de responder adecuadamente.

Propuesta integral de rehabilitación post-sepsis

El grupo propone que la sepsis sea abordada como una enfermedad crónica con fases sucesivas, que requiere un programa de rehabilitación integral. Este debe incluir:

• Evaluaciones inmunológicas periódicas

• Rehabilitación física escalonada

• Apoyo psicológico y emocional

• Evaluación neurológica y cognitiva

• Educación para pacientes y cuidadores

• Seguimiento nutricional y metabólico

El objetivo no es solo sobrevivir, sino recuperar la calidad de vida.

Ciencia con rostro humano y enfoque latinoamericano

Además de su rigor académico, el proyecto busca humanizar la medicina crítica. Los investigadores insisten en que el sistema de salud debe acompañar al paciente más allá de la UCI, ayudándolo a reconstruir su vida. En América Latina, donde los recursos son limitados, proponen modelos de bajo costo, con participación comunitaria y estrategias adaptables a zonas rurales.

El mensaje es claro: la sepsis no es solo una infección, sino una herida profunda en el sistema inmunológico que requiere tiempo, atención y acompañamiento para sanar. Esta iniciativa también busca empoderar a los pacientes y sus familias, promoviendo el derecho a una recuperación completa y el acceso a redes de apoyo.

Un nuevo horizonte para la medicina crítica

Gracias al liderazgo de este equipo latinoamericano, se abre una nueva perspectiva sobre la sepsis: una que combina ciencia, compasión y continuidad del cuidado. Su trabajo ya ha sido presentado en congresos internacionales y postulado a revistas científicas de alto impacto, marcando un punto de inflexión en la comprensión global de esta condición.

Esta historia no solo representa un avance médico, sino un compromiso con la vida, la dignidad y la esperanza de quienes han sobrevivido a la sepsis y merecen una segunda oportunidad para sanar plenamente.