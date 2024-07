Innovadora plataforma de Mayo Clinic revoluciona la Cirugía del Cáncer Cerebral

Nueva tecnología en Mayo Clinic detecta mutaciones de Cáncer Cerebral en tiempo real

(3/Jul/2023 – web) Florida, EE.UU.- Tratar un cáncer cerebral se vuelve complicado cuando comienza a crecer, y un tipo frecuente, conocido como glioma, tiene una baja tasa de supervivencia a cinco años. En un nuevo estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores de Mayo Clinic informan sobre una nueva plataforma quirúrgica utilizada durante las cirugías que proporciona información importante para la toma de decisiones sobre el tratamiento del tumor en cuestión de minutos. Cuando se trata de tumores malignos y agresivos, el tiempo se convierte en un factor crucial.

La plataforma utiliza espectrometría de masas para identificar una mutación genética clave en el cáncer cerebral, conocida como mutaciones de isocitrato deshidrogenasa (IDH), en tiempo real. La espectrometría de masas es una técnica sensible utilizada para analizar sustancias en muestras de tejido, incluidas las alteradas por el cáncer.

El estudio incluyó más de 240 pequeñas biopsias de tejido de pacientes sometidos a la cirugía cerebral despierta y durmientes con sospecha de glioma en Mayo Clinic entre 2021 y 2023, y 137 biopsias adicionales provenientes de un colaborador internacional. Los neurocirujanos tomaron muestras de biopsia del núcleo del tumor para identificar las mutaciones, así como de las áreas a su alrededor, para evaluar si el tumor se había diseminado.

Cada muestra de tejido se colocó en un portaobjeto de vidrio cerca del paciente durante la cirugía. Las muestras se analizaron mediante el espectrómetro de masas, que permitió a los investigadores evaluar rápidamente — en menos de dos minutos — si estaba presente una mutación IDH.

Los investigadores dicen que, además de permitir el diagnóstico en tiempo real, la plataforma permite a los cirujanos determinar el pronóstico de un paciente y realizar la resección del tumor para mejorar los resultados del paciente. En el futuro, la nueva plataforma ayudará a los cirujanos a aprovechar las oportunidades en el quirófano, con el fin de adaptar el tratamiento a las características moleculares de un tumor, un enfoque más personalizado de la medicina.

Los investigadores esperan que las nuevas terapias desarrolladas para atacar las mutaciones de IDH puedan administrarse en el quirófano en el momento de la cirugía.

«La capacidad de identificar esta mutación durante una cirugía cerebral significa que, tal vez en el futuro, podremos tratar a los pacientes de esta mutación específica localmente antes de que salgan del quirófano», explica el autor principal del estudio, el Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa, deán de Investigación y jefe del Departamento de Neurocirugía de Mayo Clinic en Florida.

«Con eso, conseguiremos llevar la lucha contra el cáncer al quirófano, antes del inicio de la quimioterapia y de los tratamientos de radiación, y antes de que la enfermedad progrese y se propague aún más.» El Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa es también director del Laboratorio de Investigación de Células Madres Tumorales Cerebrales.

En el estudio, los investigadores pudieron diagnosticar mutaciones en el gen IDH con una precisión del 100%. También están realizando más investigaciones para encontrar otras marcas en tumores donde la mutación está ausente. Además, planean ampliar sus hallazgos para incluir otros tipos de cáncer cerebral.

Este estudio fue apoyado en parte por el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud bajo el número de concesión R33CA240181. Para obtener una lista completa de autores, financiaciones y divulgaciones, consulte el artículo.

