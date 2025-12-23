Tasas de éxito en Inseminación Artificial alcanzan el 54.8% en casos de factor masculino

IVI Panamá destaca el rol de la Inseminación Artificial en el tratamiento de parejas

• Con protocolos personalizados y apoyo emocional, IVI Panamá reporta tasas de éxito acumulado superiores al 50% tras tres ciclos de tratamiento de Inseminación Artificial.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Históricamente, la dificultad para concebir se ha asociado mayoritariamente a la mujer; sin embargo, las estadísticas actuales demuestran que el factor masculino está presente en el 50% de los diagnósticos de infertilidad. Ante este panorama, la Inseminación Artificial (IA) emerge como una técnica de reproducción asistida accesible y segura, especialmente indicada para parejas que presentan alteraciones de grado leve o moderado en la calidad seminal.

Eficacia y proceso del tratamiento

De acuerdo con el Dr. Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá, la Inseminación Artificial ofrece resultados alentadores, con tasas de éxito acumulado que llegan al 51% cuando se utiliza semen de la pareja y ascienden hasta el 54.8% en casos donde se requiere un banco de semen tras tres ciclos. Este procedimiento de baja complejidad consiste en depositar una muestra de espermatozoides, previamente optimizada en laboratorio, directamente en el útero de la mujer para facilitar la fecundación natural.

El proceso se inicia con una evaluación andrológica exhaustiva y un espermiograma para determinar la viabilidad del tratamiento. Posteriormente, se realiza una fase de estimulación ovárica controlada de entre 10 y 12 días, monitoreada mediante ecografías. Una vez se alcanza la madurez folicular, se programa la inseminación, la cual se realiza de forma ambulatoria y sin necesidad de anestesia, permitiendo a la paciente retomar sus actividades cotidianas de inmediato.

Innovación y acompañamiento integral

El Dr. Barrera enfatiza que la preparación de la muestra es crítica para el éxito, utilizando técnicas de capacitación espermática que seleccionan los espermatozoides con mejor movilidad y salud. En casos de mayor complejidad, IVI Panamá emplea herramientas como el MACS (selección de espermatozoides con mejor calidad) para potenciar las probabilidades de embarazo.

Más allá de la intervención clínica, la institución resalta la importancia del soporte psicológico durante la etapa de «beta espera», el periodo de 15 días previos a la prueba de embarazo. El abordaje del centro médico busca no solo ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas, sino también un acompañamiento humano que ayude a las parejas a gestionar la carga emocional que conlleva el diagnóstico de infertilidad masculina y el camino hacia la paternidad.