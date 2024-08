Insomnio en la Era Digital: ¿Cuándo deberías buscar ayuda profesional?

Insomnio en la Era Digital: Cuándo las Técnicas Caseras no son suficientes

(13/Ago/2024 – Panama24Horas web) México.- En la era digital, el insomnio se ha convertido en un desafío creciente que afecta a millones en todo el mundo. El Dr. José Medina Bairan, experto en trastornos del sueño y miembro de Medicus, una plataforma de telemedicina que reúne a médicos latinos en EE.UU., destaca que, aunque las técnicas caseras pueden ofrecer alivio, no siempre son suficientes para quienes padecen insomnio grave.

“Antes de buscar ayuda profesional, es recomendable probar diversas técnicas caseras para mejorar la calidad del sueño”, señala el Dr. Medina. Entre las estrategias sugeridas están la meditación y el mindfulness, que pueden ayudar a calmar la mente y reducir el estrés. La técnica de respiración profunda 4-7-8 también es efectiva para inducir el sueño de manera más rápida.

Otras técnicas útiles incluyen la relajación muscular progresiva, que consiste en alternar la tensión y relajación de grupos musculares, y la visualización guiada, que fomenta la relajación mediante la imaginación de escenarios tranquilos. La aromaterapia, utilizando aceites esenciales como la lavanda, también puede contribuir a crear un ambiente más propicio para el sueño.

Sin embargo, el Dr. Medina advierte que si los problemas de sueño persisten por varias semanas y afectan significativamente la vida diaria, es crucial buscar atención profesional. “Síntomas como ronquidos intensos y pausas en la respiración durante el sueño pueden ser señales de apnea del sueño, una condición que requiere tratamiento médico especializado”, explica.

Para quienes necesitan ayuda profesional, existen opciones como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I), que trabaja en modificar patrones de pensamiento y comportamiento asociados con el sueño. En algunos casos, los médicos pueden recomendar medicamentos a corto plazo bajo supervisión.

Medicus facilita el acceso a consultas virtuales con especialistas en trastornos del sueño, permitiendo a los pacientes recibir atención desde la comodidad de su hogar. “Esta modalidad elimina barreras geográficas y permite un diagnóstico y tratamiento oportunos”, agrega el Dr. Medina.

En casos de apnea del sueño, se pueden recomendar dispositivos como las máquinas CPAP, que proporcionan un flujo constante de aire para mantener abiertas las vías respiratorias durante la noche.

El mensaje del Dr. Medina es claro: aunque las técnicas de relajación pueden ser efectivas para problemas leves de sueño, no se debe ignorar la necesidad de buscar ayuda profesional cuando estas no son suficientes. “El sueño de calidad es fundamental para nuestra salud física y mental. No dudes en buscar asistencia si sientes que tus problemas de sueño están afectando tu calidad de vida”, concluye.