Investigadores liderados por Mayo Clinic validan umbral para determinar eficacia de tratamiento antidepresivo

(16/Ago/2022 – web) Jacksonville, Florida.- Más del 33 por ciento de las personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor no responden lo suficiente a los tratamientos antidepresivos específicos. Con frecuencia, es necesario que el paciente intente con distintas alternativas hasta encontrar una que sea eficaz. A fin de encontrar pronto la receta correcta, un equipo investigativo liderado por Mayo Clinic desarrolló y validó un umbral para determinar cuándo el medicamento no le aporta un beneficio significativo al paciente.

Existen definiciones validadas de lo que es un buen efecto del tratamiento, pero la definición de tratamiento ineficaz es menos clara, dice uno de los autores del trabajo, el Dr. William Bobo, director del Departamento de Psiquiatría y Psicología en Mayo Clinic de Florida. El estudio se publicó en la Revista de Psiquiatría Clínica.

«A menudo, se supone que la falta de respuesta a un medicamento antidepresivo consiste en la ausencia total de beneficio; pero en nuestra experiencia, aunque muchos pacientes mejoran con un determinado tratamiento, no lo hacen suficiente como para continuarlo. Es decir, no obtienen un beneficio significativo, pero tampoco hay una definición para sin beneficio significativo», comenta el Dr. Bobo. El umbral recién definido se creó para determinar si pese a que un antidepresivo funcione contra la depresión, no lo hace de forma suficiente como para continuar administrándolo.

El estudio comparó tres escalas de depresión con un método que captura el juicio del médico clínico respecto al grado al que mejoran o empeoran los pacientes con depresión después de empezado el tratamiento. Los científicos descubrieron que a las cuatro y a las ocho semanas, la definición de «sin beneficio significativo» podría ser de un 30 por ciento o menos de mejoría en los síntomas durante el tratamiento agudo para una depresión mayor.

Los autores del estudio congregaron a una amplia variedad de disciplinas, entre ellas, psiquiatría, farmacología molecular y clínica, ingeniería computacional y ciencias estadísticas a fin de encontrar una definición numérica para la respuesta no significativa al tratamiento.

«Los resultados del estudio muestran que una respuesta positiva y la ausencia de esta a los antidepresivos no son simples opuestos. Cambiar el tratamiento únicamente después de que no existe ninguna mejoría conlleva, de todas maneras, el riesgo de mantener a los pacientes con tratamientos que quizás ayuden un poco, pero no llevan a un nivel suficientemente significativo de mejoría. Ahora, contamos con un umbral numérico para definir qué quiere decir una respuesta no significativa», explica el Dr. Bobo.

El estudio permite realizar en el futuro investigaciones para predecir tempranamente si el resultado de los antidepresivos será malo. La capacidad de predecir la ausencia de un beneficio significativo puede ser tan importante como predecir una buena respuesta al antidepresivo, afirma el Dr. Bobo.

«En los pacientes que encajan dentro de la definición de ‘sin beneficio significativo’ o cuya probabilidad de caer dentro de esa definición es mucho mayor con el antidepresivo actual puede ser preciso cambiar el plan de tratamiento antes, porque eso ayudará a reducir la cantidad de tiempo que permanecen con un tratamiento que está destinado a fracasar y facilitará un cambio más rápido a otra cosa que puede surtir efecto», añade.

El estudio se financió, en parte, gracias a Mayo Clinic, a subsidios de los Institutos Nacionales de Salud y a otros.

