IVI premiado por la SRI por sus investigaciones sobre activación ovárica y desarrollo e implantación embrionarios

o Estos estudios perfilan prometedoras opciones para pacientes con fallo ovárico prematuro y fallos de implantación embrionaria. Además, aporta interesante información respecto a las primeras etapas de desarrollo del embrión, un proceso poco conocido hoy en día

(18/Mar/2022 – web) Denver, EE.UU.- La investigación científica es uno de los pilares donde se apoya la medicina, y más concretamente en el campo de la Medicina Reproductiva, permite ofrecer a los pacientes soluciones a sus problemas de fertilidad, haciendo realidad así su deseo de ser padres.

En este contexto, del 15 al 19 de marzo tiene lugar en Denver la 69ª edición del congreso de la Sociedad para la Investigación Reproductiva (SRI, por sus siglas en inglés), un encuentro donde investigadores de todo el mundo se han dado cita para compartir los últimos avances en el campo de la reproducción asistida. En la presente edición, han sido 21 los trabajos presentados por IVI, 3 de los cuales han sido premiados por el comité científico de la SRI debido a sus aportaciones significativas al campo reproductivo.

“Nuestra mayor motivación para investigar es realizar descubrimientos que nos permitan alcanzar los mejores resultados para ofrecer a los pacientes las mayores garantías en sus tratamientos de reproducción asistida. Y que esto se valore en los congresos científicos donde participamos, que cada año se reconozcan nuestra labor y aportaciones a la práctica clínica de nuestro sector, es un verdadero orgullo para nosotros”, comenta el doctor Nicolás Garrido, director de la Fundación IVI.

Uno de los estudios premiados, bajo el título “Combination of Stem Cell Secreted and Platelet Enclosed Growth Factors Restores Ovarian Function in an Aging Mouse Model”, compara la inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas (PRP) con la inyección intraovárica de un plasma enriquecido tanto en los factores que segregan las células madre de médula ósea como los que están en las plaquetas (es decir, la base del estudio 4-step ASCOT).

“La principal diferencia radica en que en este trabajo utilizamos un modelo de envejecimiento fisiológico. Para ello, hemos conseguido animales que, de alguna manera, imitarían lo que serían pacientes jóvenes, pacientes de edad materna avanzada, y pacientes que superan los 45 años para ver si en estos 3 grupos de pacientes alguna de estas 2 alternativas, es decir, la inyección intraovárica de PRP o de la combinación de los factores de las células madre y de las plaquetas, sería una opción para mejorar su capacidad reproductiva”, explica la doctora Sonia Herraiz, investigadora de la Fundación IVI y coordinadora del estudio.

Los resultados son prometedores, pues muestran que la inyección de la combinación tanto de los factores de las células como de las plaquetas mejora el desarrollo de los folículos, ya que regenera la vascularización ovárica, lo que permite recuperar más ovocitos y embriones de mayor calidad, tras la estimulación ovárica, tanto en los grupos de edad materna avanzada como en las que imitan a las pacientes mayores de 45 años.

“Estos hallazgos nos han hecho merecedores del ‘SRI President’s Plenary Awards’, un premio que nos sentimos muy orgullosos de recibir y que reconoce por su interés científico a 4 de todos los trabajos seleccionados, animando a muchos investigadores jóvenes a presentar estudios de alta calidad”, concluye la Dra. Herraiz.

Otro de los trabajos premiados por la SRI, titulado “Deciphering the Role Of PGRMC2 In Decidualization and Trophoblast Invasion Using Primary In Vitro Models” describe, por primera vez, el comportamiento de un receptor no clásico de la progesterona (PGRMC2) en la implantación embrionaria.

“Una de las principales causas de infertilidad femenina es el fallo de implantación, cuyo proceso, actualmente, no se conoce en profundidad. Para que ocurra una correcta implantación del embrión, el endometrio humano debe crear un estado receptivo en respuesta a hormonas como la progesterona. El análisis de este receptor hormonal poco conocido (PGRMC2) permitirá mejorar las tasas de fertilidad en mujeres infértiles y desarrollar nuevas técnicas para mejorar la implantación embrionaria, dando lugar así a embarazos a término”, apunta el doctor Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI y coordinador del estudio.

Por último, otro de los estudios liderados por IVI que ha sido reconocido por este congreso es el titulado “Single cell transcriptome description of early development haploid androgenotes and parthenotes”. En él se analiza, por primera vez en humanos, el desarrollo temprano embrionario a nivel transcriptómico de embriones humanos uniparentales haploides.

“Dado que en muchos países del mundo (entre los que se incluye España) está prohibida la investigación del desarrollo temprano del embrión con embriones humanos sanos viables, los embriones uniparentales son una gran solución a este problema”, aclara el Dr. Domínguez.

Un embrión uniparental es aquel que está constituido solo por la parte genética materna o paterna, por lo que, por una parte, pueden usarse para investigar, ya que en ningún caso pueden llegar a evolucionar en un embrión viable y, por otra parte, permiten conocer con bastante precisión la aportación de cada gameto (materno y paterno) por separado durante las primeras etapas del desarrollo embrionario –desde la fecundación del ovocito hasta la formación del blastocisto, que tiene lugar entre el día 5-7 de desarrollo-.

“Hoy en día, el desarrollo temprano del embrión sigue siendo un campo del que desconocemos muchos procesos y/o factores que determinan la viabilidad futura del embrión y que podrían resultar claves para un mejor entendimiento de esta etapa inicial embrionaria. Estudios como este nos permiten avanzar y abocar luz para optimizar en última instancia los resultados reproductivos de los pacientes”, concluye el Dr. Domínguez.

Vía Prizma Soluciones