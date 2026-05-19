Más de 300 personas reciben atención en Veraguas durante jornada de detección de cáncer de piel

Con la participación de médicos dermatólogos y estudiantes universitarios, Fundacáncer y Ancec impulsaron evaluaciones y procedimientos quirúrgicos inmediatos en Santiago de Veraguas.
Fundacáncer y Ancec realizan jornada preventiva contra el cáncer de piel en Santiago
• La séptima edición de la Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel ofreció revisiones gratuitas de manchas y lunares a más de 300 ciudadanos en la provincia de Veraguas.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- La provincia de Veraguas se convirtió el pasado fin de semana en el escenario de la séptima edición de la Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel. La actividad fue organizada de manera conjunta por Fundacáncer y la Asociación Nacional Contra el Cáncer (Ancec), capítulo de Santiago, con el propósito fundamental de promover la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad entre la población local. Durante el desarrollo de la actividad, más de 300 personas asistieron para recibir atención médica gratuita enfocada en la revisión de manchas y lunares considerados sospechosos.
Personal médico y evaluaciones realizadas
El equipo de atención estuvo conformado por un total de 18 médicos, entre especialistas en dermatología y médicos residentes. Asimismo, la jornada contó con la asistencia activa de estudiantes de medicina procedentes de la Universidad Latina y de Columbus University, quienes se involucraron en los procesos de evaluación de los pacientes. Durante las consultas, los profesionales no solo realizaron las revisiones pertinentes, sino que también ejecutaron procedimientos quirúrgicos menores y lograron la detección de lesiones cutáneas que requerían atención médica de forma inmediata.
Esta convocatoria constituye la segunda jornada de este tipo que Fundacáncer lleva a cabo en lo que va del año 2026. La iniciativa forma parte del compromiso institucional de la organización para acercar servicios de salud preventiva a diversas comunidades de la geografía panameña. Los voceros de la organización indicaron que se contempla la realización de nuevas actividades en otros puntos del territorio nacional, las cuales se informarán en su momento por medio de sus canales digitales y redes sociales.
Declaraciones de los organizadores
La directora ejecutiva de Fundacáncer, Patricia Méndez Chiari, resaltó el impacto que poseen estas intervenciones en el bienestar social y en el fomento de una cultura orientada a la prevención. La directora ejecutiva expresó que cada una de estas jornadas se traduce en una oportunidad concreta para identificar a tiempo alteraciones que tienen el potencial de evolucionar hacia un cáncer de piel. Igualmente, manifestó que la organización mantiene el compromiso de extender estas iniciativas a un mayor número de comunidades, concienciando a los ciudadanos sobre la necesidad de examinar periódicamente las variaciones en su cuerpo.
Por otro lado, Shariel Saldaña, en representación de la Asociación Panameña de Dermatología, enfatizó el valor que poseen el diagnóstico a tiempo y la colaboración de los médicos especialistas en estas campañas. Saldaña señaló que la prevención y la identificación en etapas iniciales se mantienen como las herramientas principales para combatir la enfermedad, agregando que una evaluación oportuna muestra la capacidad de generar un cambio significativo en el pronóstico y en la vida de los afectados. Con la ejecución de este proyecto, Fundacáncer y Ancec reiteraron su finalidad de dar continuidad a las acciones de educación sanitaria y atención especializada.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *