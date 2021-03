La farmacéutica Janssen presentó resultados esperanzadores para los pacientes de cánceres en la sangre

Janssen dio a conocer en la ASH 2020 su amplio y diverso portafolio que aportará importantes beneficios en el tratamiento de cánceres de la sangre

(22/Mar/2021 – web) Panamá.- Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, participó con más de 35 presentaciones de nueva información clínica e investigaciones en hematología durante la 62° Reunión y Exposición Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo de manera virtual con transmisión desde los Estados Unidos.

Durante la actividad, la empresa presentó información sólida sobre sus investigaciones en el tratamiento de mieloma múltiple, estos resultados reveladores tomaron en cuenta diferentes etapas de la enfermedad. A continuación, se da a conocer los principales hallazgos de dichos estudios:

1. Los datos actualizados del estudio GRIFFIN. En el estudio se evaluó la adición de daratumumab junto con lenalidomida, bortezomib y dexametasona (D-RVd), para pacientes con mieloma múltiple elegible para trasplante, seguido por un tratamiento de mantenimiento con daratumumab más lenalidomida (DR), los resultados manifestaron que las tasas de respuesta se profundizaron con el tiempo y el 94% de los pacientes lograron una respuesta completa rigurosa (RCS).

Con más de tres años en la cohorte de prueba de seguridad de GRIFFIN, la inducción de D-RVd, ASCT y la consolidación de D-RVd condujeron a respuestas hematológicas duraderas y negatividad de enfermedad residual mínima (MRD). Las tasas de negatividad MRD, mejoraron con el tiempo con el 81% de los pacientes con MRD-neg después de 24 meses de mantenimiento D-R.

2. Nuevos datos del estudio de fase 3 ANDROMEDA. Los análisis profundos destacaron el potencial de daratumumab en su presentación subcutánea en combinación con bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona (VCd) uncomo tratamiento para pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras (AL), una enfermedad rara asociada con el deterioro de órganos vitales, principalmente el corazón y los riñones, para la cual actualmente no existen terapias aprobadas.

Los resultados demostraron que a 1 y 3 meses de tratamiento se redujo el riesgo de muerte y deterioro de órganos importantes en pacientes con este padecimiento.

Los pacientes que se trataron con DARA (daratumumab + VCd), en las observaciones de 1 y 3 meses se detectaron tasas más altas de respuesta, con una respuesta completa RC o respuesta parcial muy buena VGPR, obteniendo un resultado de casi dos veces mayor comparado con terapia solo de VCd. Lo que presenta un mejor escenario para los pacientes con amiloidosis AL. Al momento Brasil es el primer país en recibir la aprobación con este tratamiento, siendo a su vez la primera aprobación para tratar esta fatal enfermedad.

3. Información del estudio APOLLO. El estudio se realizó solo en pacientes con mieloma múltiple en recaída/ refractario (RRMM), que ya ha recibido 1 o más terapias en el pasado, incluyendo lenalidomida e inhibidor del proteosoma PI. donde se presentó la terapia de daratumumab con pomalidomida y dexametasona (D-Pd) versus el tratamiento solo con pomalidomida y dexametasona (Pd).

Los resultados de D-Pd fueron alentadores, puesto que redujo significativamente el riesgo de progresión o muerte en un 37% en comparación con el tratamiento solo de Pd. A su vez, se obtuvieron respuestas significativamente más profundas, ya que tanto la tasa de respuesta completa RC fue 6 veces mayor y la tasa de negatividad de enfermedad mínima residual MRD fue 4 veces mayor.

«El portafolio de Janssen continúa progresando, mediante una estrategia que se sustenta en la comprensión científica profunda de las neoplasias malignas hematológicas», dijo Peter Lebowitz, M.D., Ph.D., Global Therapeutic Area Head, Oncology, Janssen Research & Development, LLC.

“Aunque el Mieloma múltiple sigue siendo un cáncer incurable en la sangre, los pacientes que lo padecen pueden gozar de calidad de vida, con menores remisiones y sobrevidas globales superiores a décadas atrás, todo esto gracias a la introducción de innovadoras terapias. Recientemente, en el Congreso Americano de Hematología, se presentaron los resultados de estas terapias novedosas, como los anticuerpos monoclonales. Daratumumab, un anti-CD 38, mostró sobrevidas globales y respuestas más robustas en pacientes con mieloma. El Daratumumab es parte del armamentario terapéutico en primera línea para pacientes con mieloma múltiple”, indicó el Dr. Germán Espino, Hematólogo del Centro Hemato Oncológico de Panamá.

Asimismo, Janssen también presentó información relevante sobre ibrutinib para tratar las neoplasias malignas de células B.

4. Nuevos datos resultantes del análisis de seguimiento a largo plazo de múltiples ensayos demuestran el beneficio a largo plazo de ibrutinib como tratamiento de primera línea para la leucemia linfocítica crónica de alto riesgo (LLC). Los resultados de un análisis integrado de dos ensayos clínicos con hasta 79 meses de seguimiento demostraron una supervivencia libre de progresión y tasas de respuesta general similares con ibrutinib en pacientes con o sin alto riesgo en características genómicas, y además mostraron beneficios significativos de supervivencia libre de progresión y tasas de respuesta general con ibrutinib, independientemente de las características de riesgo genómico los pacientes que utilizaran ibrutinib tuvieran mejores resultados.

Además, se presentaron datos con una mediana de seguimiento de más de cuatro años, a partir de un análisis combinado de 89 pacientes con LLC de alto riesgo con aberraciones de TP53 de cuatro ensayos clínicos que mostraron que el tratamiento de primera línea con ibrutinib resultó en una eficacia sostenida, pudiendo mejorar significativamente el mal pronóstico en esta población de alto riesgo.

Para conocer más sobre los 35 resúmenes que Janssen presentó en ASH 2020 puede visitar el siguiente enlace aquí.

Referencias

