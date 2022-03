La obesidad sí se puede tratar de la mano de un profesional de la salud

• Es importante reconocer que, para abordar esta condición, se necesita una combinación de diversos tratamientos médicos a largo plazo2.

(4/Mar/2022 – web) Centroamérica y El Caribe.- El 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca generar reflexión colectiva, eliminar prejuicios sobre esta enfermedad e incentivar, tanto a las personas que viven con sobrepeso y obesidad como a los profesionales de la salud, a la búsqueda constante de tratamientos para su control3.

“La obesidad puede abordarse y tratarse de forma efectiva con los tratamientos y procedimientos adecuados, aprobados y supervisados por un experto” comentó el Dr. Eric Pasco, Gerente Médico de Novo Nordisk CLAT, quien asegura que son muchas las personas quienes tienen la falsa creencia de que deben vivir con esta condición de por vida, sin embargo, no es así “ La obesidad es una enfermedad que requiere un tratamiento a largo a plazo y multidisciplinario, para poder abordar al menos cuatro factores específicos entorno a ésta, como lo son: la alimentación, la actividad física, la salud mental y el tratamiento médico”

Con frecuencia la obesidad está acompañada por depresión, ansiedad y trastornos alimenticios, es por ello que en estos casos el acompañamiento psicológico resulta muy relevante durante el proceso4. Además, puede existir una relación entre el desorden de atracón, la insatisfacción corporal, la restricción de alimentos y la depresión, al tratar estas condiciones se lograrán mejores resultados5.

De igual manera, la alimentación saludable y balanceada es un factor relevante en el tratamiento de esta condición ya que la ingesta de alimentos de gran contenido calórico y grasas es uno de los factores que se asocian con la obesidad. Se recomienda el acompañamiento del profesional en nutrición para la personalización del plan de alimenticio. Esto es necesario ya que durante el proceso se modularán los hábitos del paciente de forma periódica, manteniendo un control y monitoreo seguro6.

En cuanto al ejercicio, al igual que los puntos anteriores, se basa en un proceso gradual que puede iniciar con el aumento de la actividad en las tareas diarias, como: las realizadas en el hogar, lugar de trabajo o transporte, sin embargo, posteriormente se recomienda introducir sesiones de actividad física de 150 minutos semanales según la capacidad de cada individuo7. Lo ideal es que éstas resulten placenteras o atractivas para asegurar su constancia a lo largo del tiempo.

Referente al acompañamiento médico, este busca enfocarse en la salud integral del paciente, así como en el tratamiento farmacológico adecuado, el cual complementa los factores anteriores mencionados, y éste debe ser analizado y aprobado por un profesional de la salud ya que el paciente debe tener una supervisión minuciosa durante el proceso8.

Existe una ciencia compleja y desconocida acerca de lo que significa vivir bajo las limitaciones de la obesidad9,10. “No se trata de comer menos y moverse más, sino que se debe fomentar un estilo de vida saludable, y el acompañamiento de un profesional de la salud es fundamental, para detectar todos los aspectos que están interviniendo en el desarrollo de la misma” enfatizó la Dra. Ileana Chiari, Directora Médica de Novo Nordisk para Centro América y El Caribe “Hay muchas personas que, a pesar de hacer ejercicio, e intentar tener un régimen de alimentación adecuada no logran tener un peso saludable, y justamente es porque en esta enfermedad intervienen otros factores que únicamente un experto especializado en su tratamiento puede atender”.

La obesidad va más allá de las características físicas evidentes, es por ello por lo que lo invitamos a https://www.truthaboutweight.global/pa/es.html, una iniciativa de Novo Nordisk® que busca concientizar acerca de esta enfermedad y el estigma que le acompaña.

Acerca de Novo Nordisk®

Novo Nordisk ® es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia nos ha dado la experiencia y capacidades que también nos han permitido ayudar a las personas a vencer la obesidad, la hemofilia, los desórdenes del crecimiento y otras enfermedades crónicas graves. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a aproximadamente 43,200 personas en 80 países y comercializa sus productos en más de 170 países. Para mayor información visite www.novonordisk.com Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Acerca de “La Verdad Sobre tu PesoTM”

La verdad sobre tu pesoTM es una comunidad que nace con la finalidad de crear conciencia sobre la obesidad, la cual es una enfermedad crónica y debe ser tratada por un experto. La idea es que las personas que viven con sobre peso y obesidad sepan que no están solas y que esta enfermedad si se puede tratar siempre y cuando está acompañada de un profesional de la salud, quien es la única persona capacitada para poder ofrecer un tratamiento individualizado y sostenible a largo plazo.

