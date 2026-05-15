La presión arterial alta puede aparecer a cualquier edad según especialista de Mayo Clinic

Factores de estilo de vida influyen en el riesgo de desarrollar presión arterial alta

• La doctora Bianca Bandarra de Mayo Clinic Healthcare explica cómo la hipertensión afecta a la salud cardiovascular y detalla las medidas de prevención esenciales. • Aunque la presión arterial alta suele desarrollarse sin síntomas, factores genéticos y hábitos cotidianos determinan su aparición en la adultez temprana y media.

(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Londres, Reino Unido.- La presión arterial alta, también conocida como hipertensión , puede presentarse a cualquier edad. Su prevalencia en personas en la adultez temprana y media ha ido en aumento a nivel mundial . Bianca Bandarra, M.B.B.S. , médica de atención primaria y especialista en salud ejecutiva en Mayo Clinic Healthcare en Londres, describe los factores del estilo de vida que pueden influir en el riesgo y explica por qué es importante tratar la presión arterial alta de forma precoz.

La presión arterial alta es una afección frecuente que afecta a las arterias del organismo. Si se tiene presión arterial alta, la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes arteriales es de manera constante demasiado elevada. El corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre.

Si no se trata, la presión arterial alta aumenta el riesgo de infarto de miocardio , insuficiencia cardiaca , ictus y otros problemas de salud graves, incluidos trastornos renales y oculares , demencia y síndrome metabólico , un conjunto de afecciones que incrementa el riesgo de diabetes .

La hipertensión suele desarrollarse sin síntomas

La presión arterial alta puede ser una enfermedad silenciosa; las personas pueden padecerla sin darse cuenta, afirma la Dra. Bandarra.

«Si la presión arterial alta no se trata, puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos a lo largo de muchos años», explica. «Por eso, debemos ser proactivos en la prevención y el diagnóstico precoz. Una simple medición de la presión arterial es una herramienta importante de cribado. Las personas con afecciones como diabetes, enfermedad renal o antecedentes familiares de hipertensión pueden necesitar un seguimiento más frecuente.»

Si tiene antecedentes familiares de hipertensión — por ejemplo, si uno o ambos progenitores la padecen — es aconsejable adoptar una actitud proactiva y consultar con su equipo sanitario si son apropiadas medidas adicionales, como la monitorización de la presión arterial en el domicilio .

Aunque la hipertensión suele desarrollarse sin síntomas, algunas personas pueden notar señales de advertencia si la presión arterial se eleva de forma considerable, señala la Dra. Bandarra.

«Las cifras muy elevadas pueden asociarse en ocasiones a cefaleas, especialmente en una crisis hipertensiva «, afirma. «Algunas personas también pueden sentir presión o molestias detrás de los ojos.»

También pueden presentarse visión borrosa, dolor torácico, palpitaciones, hemorragia nasal, dificultad para respirar y sensación de cansancio y malestar general, aunque estos síntomas no son específicos de la hipertensión y pueden tener otras causas. Si experimenta estos síntomas, especialmente si son nuevos o intensos, busque atención médica de inmediato, aconseja la Dra. Bandarra.

El estilo de vida influye

Varios factores relacionados con el estilo de vida pueden influir en el riesgo de desarrollar hipertensión, señala la Dra. Bandarra.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran la obesidad o el sobrepeso, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, los niveles elevados de estrés, una ingesta excesiva de sal , una ingesta insuficiente de potasio y poco ejercicio físico.

Entre los factores que pueden reducir el riesgo se incluyen la práctica de ejercicio, alcanzar un peso saludable, seguir una dieta cardiosaludable rica en frutas, verduras y cereales integrales, realizar actividad física de forma regular, gestionar el estrés , evitar el tabaco y el alcohol , y dormir lo suficiente.

«Algunas personas pueden hacer todo correctamente y aun así desarrollar hipertensión», afirma la Dra. Bandarra. «Esto se debe a que la genética también influye. Podemos tomar medidas para evitar que empeore.»

Evitar la progresión de la hipertensión

El tratamiento suele incluir la adopción de un estilo de vida saludable — incluso en personas cuya hipertensión tiene un componente genético — y medicación. Pueden ser necesarias pruebas como análisis de sangre, análisis de orina y un electrocardiograma para evaluar el estado general de salud y detectar posibles daños en órganos o afecciones relacionadas.

Sea cual sea su nivel de riesgo, medir la presión arterial en casa, además de acudir a las revisiones médicas habituales, puede ser una forma segura y útil de controlar su salud cardiovascular.

«Utilice un dispositivo validado con el tamaño de manguito adecuado y siga la técnica correcta «, afirma la Dra. Bandarra. «Aumentar la concienciación sobre la presión arterial alta para usted, sus amigos y su familia puede marcar una diferencia real.»

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