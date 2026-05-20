Especialistas analizan el impacto y las secuelas invisibles de la sepsis tras el alta de cuidados intensivos

Un grupo de especialistas promueve la implementación de programas multidisciplinarios para evitar el reingreso hospitalario y el deterioro funcional de los pacientes.
Modelo de rehabilitación busca mitigar las secuelas invisibles de la sepsis en la región
• Investigadores de la región advierten sobre el incremento de afectaciones físicas, mentales e inmunológicas que persisten en los sobrevivientes de cuidados críticos.
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En centros hospitalarios de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay y México, un número creciente de pacientes logra sobrevivir a condiciones de salud críticas debido a los progresos registrados en las unidades de cuidados intensivos. No obstante, médicos latinoamericanos señalan que una nueva problemática de salud pública se desarrolla fuera de estas áreas especializadas, caracterizada por las secuelas invisibles de la sepsis que afectan las capacidades físicas, mentales e inmunológicas de las personas tras superar la fase aguda de la enfermedad.
El impacto post-UCI y los factores de riesgo en la región
La sepsis es identificada a nivel global como una de las causas principales de fallecimiento, desencadenada por una respuesta desregulada del organismo ante un proceso infeccioso. Pese a que una cantidad significativa de pacientes supera el episodio inicial, el retorno a sus hogares se produce bajo condiciones de debilidad extrema, dificultades en la movilidad, pérdida de masa muscular, trastornos respiratorios, menoscabo cognitivo, cuadros de ansiedad, depresión y limitaciones para reincorporarse al entorno laboral.
Ante este panorama, el Dr. Jhan S. Saavedra-Torres, médico familiar e inmunólogo; la Dra. Janeth C. Gil, especialista en salud pública; el Dr. Humberto Alejandro Nati-Castillo, médico internista y residente de gastroenterología; y el Dr. Juan S. Izquierdo-Condoy, investigador radicado en Ecuador, impulsan en el territorio latinoamericano un enfoque clínico orientado a la recuperación post-sepsis. Los investigadores exponen que, si bien la medicina actual redujo los índices de mortalidad en cuidados intensivos, perdura una deficiencia en la atención posterior al alta, respaldada por estadísticas internacionales que indican que más de la mitad de los supervivientes experimenta trastornos crónicos y millones requieren hospitalizaciones adicionales durante el primer año.
Las condiciones socio-demográficas de América Latina, marcadas por el envejecimiento de la población y la prevalencia de padecimientos crónicos como diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer y afecciones cardiovasculares, incrementan la probabilidad de desarrollar cuadros graves de sepsis y complejizan la rehabilitación posterior. Los especialistas sostienen que la ausencia de programas estructurados de recuperación post-UCI en Suramérica y Centroamérica podría derivar en una carga económica y sanitaria, reflejada en la pérdida permanente de capacidad laboral en población joven, dependencia acelerada en adultos mayores y costos financieros y emocionales para los núcleos familiares debido a las afecciones crónicas.
Implementación del modelo ARISE para la recuperación integral
Los autores de la propuesta advierten que la práctica común de otorgar altas hospitalarias sin exámenes de tipo funcional, muscular, neurocognitivo o inmunológico favorece la detección tardía de las complicaciones, manifestándose formalmente mediante nuevas infecciones, accidentes por caídas, desnutrición o reingresos de urgencia. Como alternativa de solución, el equipo de investigación promueve la adopción del modelo ARISE (siglas correspondientes en inglés para Advancement in Rehabilitation and Integration for Sepsis Empowerment, identificado en español como Avance en Rehabilitación e Integración para el Empoderamiento del Superviviente de Sepsis), el cual plantea reorganizar el seguimiento médico desde una perspectiva multidisciplinaria y preventiva.
La premisa central del modelo postula que el egreso del hospital marca el inicio de un período clínico que demanda supervisión. Para ello, el esquema establece 14 pilares fundamentales de atención: rehabilitación pulmonar, recuperación muscular, nutrición de precisión, vigilancia inmunológica, rehabilitación cardiovascular, salud mental, recuperación neurocognitiva, salud sexual y endocrina, cuidado cutáneo, salud oral, recuperación renal, telemedicina, reintegración al trabajo y medicina personalizada post-sepsis. El propósito de este abordaje es impedir que la supervivencia se limite al aspecto biológico, evitando que los individuos queden sujetos a discapacidades funcionales severas.
La investigación enfatiza que la naturaleza no visible de estas secuelas dificulta su diagnóstico oportuno, dado que los pacientes pueden mostrar una apariencia estable inicialmente para luego desarrollar problemas de memoria, fatiga extrema, insomnio y dificultades en tareas cotidianas. Mientras que en la población de la tercera edad el síndrome acelera la fragilidad, en los jóvenes altera el desarrollo profesional y en los pacientes pediátricos compromete la evolución física y cognitiva. Los especialistas concluyen manifestando en tercera persona que el logro de la medicina crítica al salvar más vidas genera el compromiso correlativo de asegurar que dichas vidas transcurran en condiciones de dignidad.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *