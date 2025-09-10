Entendiendo el linfoma: causas, síntomas y opciones de tratamiento

Linfoma: diagnóstico y avances en los tratamientos del cáncer del sistema linfático

• El linfoma es un cáncer del sistema linfático con alta tasa de éxito en su tratamiento, gracias a los avances médicos y las investigaciones en curso.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- El linfoma es un término general para un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, un componente clave del sistema inmunitario. De acuerdo con el Dr. Stephen Ansell, hematólogo de Mayo Clinic, a pesar de lo desafiante que puede ser un diagnóstico de cáncer, los avances recientes en el tratamiento de esta enfermedad ofrecen una gran esperanza, ya que el tratamiento suele ser muy exitoso para la mayoría de los pacientes.

¿Qué es el linfoma y cómo se desarrolla?

El sistema linfático produce linfocitos (glóbulos blancos) que combaten patógenos. El linfoma se presenta cuando uno de los dos tipos de linfocitos, células T o células B, crece y se multiplica de manera descontrolada. Estas células anormales suelen formar tumores en los ganglios linfáticos, los cuales se encuentran en todo el cuerpo, permitiendo que las células cancerosas se acumulen en cualquier lugar.

Existen dos categorías principales de esta enfermedad: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El primero es un tipo poco común que se caracteriza por la presencia de células grandes y anormales llamadas células de Reed-Sternberg. Este tipo de cáncer se disemina de manera predecible, lo que facilita su detección y tratamiento temprano, siendo considerado uno de los más tratables. En contraste, el linfoma no Hodgkin es más común, aunque también una enfermedad rara en general, e incluye todos los cánceres de linfocitos que no tienen células de Reed-Sternberg.

El linfoma es el resultado de mutaciones en el ADN que causan un crecimiento celular descontrolado. Aunque la causa exacta de la mutación inicial no siempre se conoce, se han identificado ciertos factores que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, como la edad, una inmunodeficiencia y ciertas infecciones como la del virus de Epstein-Barr o la de helicobacter pylori.

Síntomas y diagnóstico del linfoma

Entre los síntomas más comunes del linfoma se encuentran la hinchazón de los ganglios linfáticos, que puede ser indolora. Estos síntomas suelen estar acompañados de fiebre, pérdida de peso sin causa aparente, sudores nocturnos intensos y fatiga persistente. Ante la presencia de estos síntomas de forma recurrente, es vital consultar a un médico.

Para un diagnóstico preciso, el médico realizará un examen físico para detectar ganglios linfáticos inflamados. Además, se puede extirpar un ganglio linfático para una biopsia. Este procedimiento permite identificar la presencia de células linfomatosas y el tipo específico de linfoma. También se puede tomar una muestra de médula ósea. Otras pruebas incluyen estudios por imágenes como una tomografía por emisión de positrones, una tomografía computarizada o una resonancia magnética.

Opciones de tratamiento y vida con linfoma

Un equipo de médicos especializados determinará la estrategia de tratamiento más adecuada, la cual dependerá del tipo y etapa del cáncer, así como del estado de salud general del paciente. Para algunos linfomas de crecimiento lento, la mejor opción es la vigilancia activa, sin iniciar el tratamiento hasta que la enfermedad interfiera con la vida diaria.

Las opciones de tratamiento incluyen quimioterapia, el uso de medicamentos fuertes para eliminar el linfoma. Cada vez más, se emplean terapias dirigidas que se enfocan en las anomalías específicas de las células cancerosas, o inmunoterapia, que utiliza el propio sistema inmunitario para combatir la enfermedad.

Para afrontar el diagnóstico, el Dr. Ansell recomienda informarse sobre la enfermedad, no temer preguntar al médico y buscar el apoyo de amigos, familiares y grupos de apoyo. A pesar de los desafíos, los avances en la investigación y las opciones terapéuticas disponibles hoy en día ofrecen una gran esperanza y permiten que la mayoría de los pacientes alcancen la remisión y retomen su vida habitual.