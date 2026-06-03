Los atletas de esports se enfrentan a múltiples riesgos de lesiones por entrenamientos prolongados

Mayo Clinic analiza las principales afecciones físicas y cognitivas en atletas de esports

• Expertos de Mayo Clinic recomiendan evaluaciones de salud integrales y pautas ergonómicas adaptadas a las exigencias operativas de las disciplinas electrónicas.

• La combinación de sedentarismo, movimientos finos repetitivos y exposición a la luz azul incrementa la prevalencia de dolencias físicas entre los competidores de videojuegos.

(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Estados Unidos.- Competir en esports, también conocidos como deportes electrónicos, puede implicar entrenar varias horas al día frente a una pantalla. Tanto si las personas participan en competiciones de videojuegos a nivel profesional como amateur, afrontan exigencias físicas y cognitivas. Jane Konidis, M.D. , médica fisiatra y directora de Medicina para Videojuegos y Esports en Mayo Clinic en Rochester, comparte consejos para proteger la salud, ya sea utilizando una consola de videojuegos, un ordenador o un teléfono inteligente para actividades de esports.

«Los esports son extremadamente exigentes», afirma la Dra. Konidis. «Requieren movimientos finos sostenidos, velocidad de las extremidades superiores, coordinación entre mano y ojo, además de una función cognitiva aguda, ya que algunos juegos son totalmente estratégicos. A medida que la sociedad se desplaza hacia plataformas más digitales, estas afecciones serán más prevalentes no solo en los jugadores de esports, sino también en personas que utilizan el ordenador con frecuencia y durante largos periodos de tiempo.»

Los atletas de esports abarcan desde jugadores amateurs hasta profesionales. La Dra. Konidis y su equipo atienden a competidores de todos los grupos de edad, aunque la mayoría son adultos de entre 20 y 40 años. Curiosamente, los jugadores novatos realizan una media de 50 acciones por minuto, mientras que los avanzados pueden llegar a efectuar entre 500 y 600.

A continuación, se detallan lesiones frecuentes en esports:

• Fatiga visual: La fatiga visual es la afección más notificada entre los jugadores de esports, y una investigación publicada en BMJ Open Sport & Exercise Medicine indica que afecta hasta al 56% de los jugadores competitivos. La exposición prolongada a pantallas sin pausas adecuadas es el principal factor de riesgo de síntomas como el cansancio y la irritación ocular, la visión borrosa, la cefalea y el dolor ocular.

• Amnesia glútea, también conocida como síndrome del glúteo muerto: Permanecer sentado durante largas horas puede hacer que los glúteos se debiliten y se vuelvan hipoactivos con el tiempo, señala la Dra. Konidis. Dado que el glúteo mayor es uno de los músculos más potentes del cuerpo, una función glútea deficiente puede contribuir a múltiples problemas, como dolor lumbar y de rodilla. Ejercicios como sentadillas, puentes de glúteos y rotación lateral externa de la cadera (ejercicios “clam shells”) pueden ayudar a mantener los glúteos fuertes y funcionales.

• Lesiones musculoesqueléticas: Muchos jugadores de esports experimentan dolor en las extremidades superiores derivado de movimientos finos repetitivos, como teclear, hacer clic con el ratón y manipular un mando. Con el tiempo, el dolor puede progresar a una lesión por sobreuso, como el síndrome del túnel carpiano o la tendinopatía del extensor común, también conocida como codo de jugador o codo de tenista .

El dolor cervical y el dolor lumbar también son prevalentes debido a posturas estáticas prolongadas. Existen datos comparativos que analizan si los atletas de esports presentan tasas más elevadas que otras poblaciones sedentarias, pero no está claro si dichas tasas superan las de la población general.

• Riesgos metabólicos y cardiovasculares: Los atletas de esports afrontan riesgos metabólicos y cardiovasculares derivados del sedentarismo prolongado, incluidos posibles efectos sobre la salud cardiovascular y el peso corporal.

El término «trombosis del jugador» ha surgido para describir casos documentados de tromboembolismo venoso (TEV) en jugadores, que es extremadamente infrecuente, según investigaciones revisadas en Ochsner Journal.

«Los casos notificados suelen corresponder a personas con adicción a los videojuegos que permanecieron sentadas frente a un ordenador durante cuatro o cinco días consecutivos — o con una afección médica preexistente que las situaba en alto riesgo de TEV», afirma la Dra. Konidis.

• Alteraciones del sueño y salud mental: La exposición crónica a la luz azul de los dispositivos electrónicos altera los ritmos circadianos, afectando a la calidad del sueño . El impacto suele ser mayor en los atletas de esports que pueden participar en eventos internacionales a través de diferentes husos horarios.

Algunos jugadores también refieren síntomas de depresión y ansiedad , aunque no necesariamente con tasas superiores a las de la población general.

Los jugadores deberían someterse al mismo reconocimiento médico integral que los atletas tradicionales, sugiere la Dra. Konidis.

«Los principios básicos que aplicamos a otros atletas deberían aplicarse a los atletas de esports, pero con una evaluación adaptada más centrada en sus necesidades relacionadas con la visión, las extremidades superiores y los movimientos finos», añade.

A continuación, se presentan estrategias para ayudar a prevenir lesiones en esports:

• Realizar calentamientos previos a la competición dirigidos a las extremidades superiores para reducir el dolor de manos y muñecas. Hacer pausas regulares de movimiento durante el juego para prevenir molestias cervicales y lumbares.

• Aplicar la regla 20-20-20 para reducir la fatiga visual: Cada 20 minutos, mirar a 20 pies de distancia (aproximadamente 6 metros) durante 20 segundos.

• Mantener actividad física.

• Seguir buenos hábitos de sueño . Dormir adecuadamente también es importante para la salud mental, el rendimiento óptimo y la recuperación.

Los atletas pueden beneficiarse de un enfoque multidisciplinar de atención. En Mayo Clinic, el equipo de Medicina para Videojuegos y Esports incluye médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, además de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Los miembros del equipo también pueden consultar con cirujanos de la mano, psicólogos y asesores en nutrición y estilo de vida para ofrecer una atención adaptada a las necesidades de los jugadores de esports.