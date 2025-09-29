Tomografía, resonancia e inteligencia artificial combaten las enfermedades cardiovasculares

Avances tecnológicos y prevención: la estrategia contra las enfermedades cardiovasculares

• Expertos señalan la importancia de controlar la hipertensión, el «asesino silencioso», y cómo las nuevas tecnologías de imagenología e inteligencia artificial están optimizando el diagnóstico temprano.

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de mortalidad en Panamá, con la hipertensión arterial emergiendo como el factor de riesgo más prevalente, afectando a un 37% de la población adulta en 2023, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta condición, conocida como el “asesino silencioso” debido a su naturaleza asintomática, puede derivar en graves complicaciones renales y cardíacas si no se detecta y trata a tiempo.

Entre las patologías cardíacas más comunes en Panamá se encuentran la cardiopatía isquémica (que incluye el infarto de miocardio, la angina de pecho y la muerte súbita) y los eventos cerebrovasculares o ictus, conocidos popularmente como derrames cerebrales.

Factores de Riesgo y la Importancia de la Detección Temprana

El Dr. Daniel Pichel, cardiólogo de Hospiten Paitilla, subraya que síntomas de alerta como el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, la hinchazón de las piernas, las palpitaciones o los desmayos no deben ignorarse y requieren atención médica especializada inmediata.

El especialista enfatiza que la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia (colesterol elevado) son los tres factores más determinantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Controlar estos elementos, ya sea mediante cambios en el estilo de vida o con tratamientos farmacológicos, ha demostrado una reducción significativa en la incidencia de complicaciones y eventos graves como el infarto y el ictus. Por ello, la evaluación periódica de la presión arterial debe ser una parte fundamental del examen médico general.

La Prevención: El Pilar de la Salud Cardíaca

La prevención sigue siendo la estrategia más costo-efectiva. El control de factores de riesgo modificables como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad y el sedentarismo es crucial para reducir la incidencia de infartos y derrames cerebrales.

Mantener un estilo de vida saludable es vital. Esto incluye una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas magras, con bajos niveles de grasas saturadas y azúcares; la eliminación del consumo de tabaco; la reducción de bebidas azucaradas; la práctica constante de actividad física; y asegurar un descanso adecuado, con entre siete y nueve horas de sueño diarias.

Avances Tecnológicos al Servicio del Corazón

El panorama diagnóstico y terapéutico de las enfermedades cardiovasculares está siendo transformado por la innovación tecnológica. Herramientas de imagenología avanzada como la tomografía computarizada y la resonancia magnética están proporcionando imágenes de las estructuras cardíacas con un nivel de detalle sin precedentes, facilitando diagnósticos más precisos y tempranos.

Inteligencia Artificial y Monitoreo

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como un apoyo esencial en la optimización del diagnóstico y en la toma de decisiones terapéuticas. El Dr. Pichel resalta que el futuro más prometedor de la IA se encuentra en la interpretación de imágenes, donde estos sistemas pueden alcanzar una sensibilidad superior a la del ojo humano, complementando la evaluación clínica del paciente.

Otros aportes tecnológicos incluyen los dispositivos de monitoreo continuo de parámetros cardiovasculares que alertan a los pacientes sobre posibles patologías. No obstante, el especialista advierte que ningún dispositivo sustituye la evaluación médica anual, que incluye la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio pertinentes.

Finalmente, la telemedicina está ampliando el acceso equitativo a la salud, permitiendo que estudios realizados en zonas remotas sean revisados y evaluados por especialistas en ubicaciones centralizadas, elevando así la calidad de la atención médica ofrecida. Cuidar la salud del corazón requiere una combinación de responsabilidad individual, hábitos saludables y el aprovechamiento de los avances tecnológicos.