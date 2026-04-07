Nueva dirección de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe prioriza equidad y sostenibilidad

La nueva Country President de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe enfocará su gestión en alianzas multisectoriales y el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas.
Marcela Fernández asume la presidencia de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe
• Con una trayectoria de más de veinte años en el sector salud, Marcela Fernández liderará la estrategia de innovación y acceso para 28 territorios de la región.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Marcela Fernández ha sido nombrada oficialmente como Country President de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe (CAMCAR). Desde esta nueva posición, la ejecutiva liderará una operación que abarca 28 territorios y un equipo de más de 300 colaboradores, con el objetivo de transformar la atención sanitaria, promover el bienestar de los pacientes y asegurar que la innovación científica alcance a las poblaciones que más la requieren en la región.
Trayectoria y visión estratégica
Fernández, de nacionalidad costarricense, posee más de dos décadas de experiencia en la industria de la salud. Su carrera se destaca por la gestión de proyectos de alto impacto en mercados de alta complejidad. Antes de este nombramiento, lideró la Región Andina para la compañía, donde se enfocó en agilizar procesos regulatorios y en la consolidación de alianzas público-privadas para mejorar el acceso a terapias avanzadas.
En su nueva gestión, la ejecutiva plantea cuatro ejes fundamentales: el compromiso inquebrantable con los pacientes, la sostenibilidad ambiental y del negocio, el fomento de alianzas multisectoriales y la promoción de la equidad en salud junto con el desarrollo del talento interno.
Fortalecimiento del ecosistema de salud regional
La visión de Marcela Fernández busca integrar los objetivos globales de la compañía con las realidades locales de cada país. «Este nombramiento representa una oportunidad para continuar construyendo colaboraciones significativas con actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico», afirmó Fernández en tercera persona, subrayando su interés en generar beneficios tangibles para las comunidades y el planeta.
Bajo su liderazgo, la operación impulsará activamente el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas y raras. Además, se trabajará en la construcción de una agenda que fortalezca las capacidades regionales mediante la ciencia y la ejecución de resultados sostenibles.
Enfoque en el talento humano y el impacto social
Para la nueva directora de AstraZeneca en Centroamérica y el Caribe, el diferencial competitivo reside en el equipo humano. Su gestión promoverá un entorno donde los colaboradores puedan asumir liderazgos activos, contribuyendo directamente a la sostenibilidad de los territorios donde operan. Este cambio organizacional refuerza la aspiración de la farmacéutica de continuar impulsando la ciencia y fortaleciendo los sistemas de salud para lograr mejores resultados clínicos en toda la geografía regional.
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