Mayo Clinic identifica células madre inmunitarias en adultos mayores

Investigadores de Mayo Clinic revelan vínculo entre inmunidad joven y autoinmunidad

La investigación sugiere que el envejecimiento inmunológico puede proteger contra enfermedades autoinmunes, aunque la juventud inmunitaria conlleva riesgos.

El hallazgo forma parte de la iniciativa Precure de Mayo Clinic, que busca predecir y prevenir enfermedades antes de que se manifiesten.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Minnesota, EE.UU.- El sistema inmunológico está diseñado para proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Sin embargo, con la edad, puede volverse menos capaz de hacerlo. No obstante, los investigadores de Clínica Mayo han descubierto que algunas personas mayores mantienen lo que denominan “juventud inmunitaria” —un nuevo término acuñado por los investigadores de Mayo para describir un sistema inmunológico joven en personas mayores de 60 años.

“Estamos estudiando por qué algunas personas tienen una `fuente de juventud’ en su sistema inmunológico. Queremos aprender de ellas”, afirma Cornelia Weyand, MD, Ph.D., reumatóloga y clínica científica de Mayo Clinic. Es autora principal de un artículo de perspectiva publicado en Nature Aging .

El equipo de investigación de la Dra. Weyand descubrió esta “fuente celular de juventud” en más de 100 pacientes mayores que acudieron a Mayo Clinic para recibir tratamiento por una enfermedad autoinmune que afecta a las arterias, incluida la aorta, llamada arteritis de células gigantes . La Dra. Weyand y sus colegas encontraron, en el tejido enfermo de estos pacientes, células inmunitarias especializadas llamadas células T de tipo madre. Estas células inmunitarias se comportan como células madre jóvenes que normalmente se regeneran y ayudan en la curación y el crecimiento, pero, en este caso, estaban propagando la enfermedad. Este equipo de investigadores también había descubierto previamente células madre autoinmunes en humanos.

«Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de tener entre 60 y 70 años. Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad», afirma.

La autoinmunidad se produce cuando el sistema inmunológico ataca por error tejidos y órganos sanos.

Además, los investigadores observaron que los inhibidores de puntos de control inmunológico que regulan el sistema inmunológico no estaban funcionando correctamente.

Beneficios del envejecimiento del sistema inmunológico

“Contrariamente a lo que podría pensarse, hay beneficios en tener un sistema inmunológico que envejezca al mismo tiempo que el cuerpo”, afirma Jörg Goronzy, MD, Ph.D ., investigador de Mayo Clinic especializado en envejecimiento y coautor principal del artículo. «Debemos tener en cuenta el precio que hay que pagar por la juventud inmune. Ese precio puede ser una enfermedad autoinmune».

Según los investigadores, el envejecimiento inmunológico es un sofisticado mecanismo de adaptación que el sistema inmunológico puede utilizar para prevenir las enfermedades autoinmunes.

Actualmente, están desarrollando nuevas pruebas diagnósticas que ayudarán a identificar a pacientes ya personas sanas que tengan un elevado número de células madre inmunitarias y que puedan estar predispuestas a desarrollar una enfermedad autoinmune más adelante en la vida. La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio de Mayo Clinic denominada iniciativa Precure, centrada en desarrollar herramientas que permitan a los médicos predecir e interceptar procesos biológicos antes de que evolucionen hacia una enfermedad o progresen hacia afecciones complejas y difíciles de tratar.

Consulte el estudio para conocer la lista completa de autores, divulgaciones y fuentes de financiación.

Foto: Immunofluorescent image of highly activated immune cells in giant cell arteritis (GCA). This inflammatory blood vessel condition is an autoimmune disease that affects about 200,000 people in the U.S.