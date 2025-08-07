Mayo Clinic impulsa la IA generativa en medicina con infraestructura NVIDIA

IA generativa transforma la atención médica en Mayo Clinic gracias a NVIDIA DGX SuperPOD

La infraestructura Blackwell permite reducir semanas de trabajo a días, mejorando la precisión diagnóstica y los resultados clínicos.

El modelo Atlas, desarrollado con Aignostics, fue entrenado con más de 1,2 millones de imágenes histopatológicas para optimizar la atención médica.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Minnesota, EE.UU.- Mayo Clinic ha dado un paso decisivo hacia la transformación digital de la atención médica con la implementación del sistema NVIDIA DGX SuperPOD, equipado con tecnología DGX B200 y arquitectura Blackwell, diseñada para acelerar el desarrollo de soluciones de IA generativa en medicina.

Esta infraestructura de computación avanzada permitirá a Mayo Clinic procesar imágenes de alta resolución, fundamentales para entrenar modelos clínicos en áreas como patología digital, descubrimiento de fármacos y medicina de precisión. Gracias a su capacidad de escalabilidad, tareas que antes requerían cuatro semanas ahora pueden completarse en solo una, optimizando el tiempo clínico y mejorando los resultados para los pacientes.

La colaboración entre Mayo Clinic y NVIDIA se enmarca en la estrategia institucional Bold. Forward., orientada a integrar plataformas tecnológicas en la atención médica. Según el Dr. Matthew Callstrom, director médico del Departamento de Estrategias, “la IA nos permite detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que antes era una hipótesis ahora es una realidad gracias a la computación avanzada”.

Uno de los avances más destacados es el desarrollo del modelo fundacional Atlas, creado en alianza con Aignostics. Este modelo fue entrenado con más de 1,2 millones de láminas histopatológicas completas, lo que permite mejorar la precisión diagnóstica y reducir la carga administrativa para los médicos.

Jim Rogers, CEO de Mayo Clinic Patología Digital, subrayó el impacto de esta infraestructura: “Con más de 20 millones de láminas digitalizadas, estamos expandiendo nuestros modelos fundacionales y acelerando alianzas comerciales. Esta fuerza computacional permite a los médicos dedicar más tiempo al cuidado directo de los pacientes”.

La implementación del DGX SuperPOD posiciona a Mayo Clinic como líder en el uso de IA generativa en medicina, marcando un hito en la evolución de la atención clínica basada en datos.