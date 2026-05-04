Mayo Clinic inaugura oficina de representación para pacientes en Paraguay

La nueva oficina de Mayo Clinic en Asunción facilitará la gestión de citas y trámites logísticos para pacientes paraguayos que busquen atención médica en sus sedes internacionales.
Pacientes en Paraguay contarán con oficina de información de Mayo Clinic
• Mayo Clinic abre una sede informativa en Paraguay para ofrecer asistencia gratuita en servicios de viaje, alojamiento y coordinación médica en Estados Unidos y Londres.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Asunción, Paraguay.- La organización médica Mayo Clinic ha inaugurado una oficina de representación en Paraguay con el objetivo de brindar asistencia a pacientes, familiares, compañías de seguros y otros interesados en acceder a sus servicios de salud. Esta nueva sede en Asunción se integra a una red de aproximadamente 20 oficinas que la institución mantiene operativas en América Latina, el Caribe, Oriente Medio y Asia.
El personal de la oficina, capacitado en los idiomas español e inglés, se encargará de facilitar la programación de citas en los campus de Mayo Clinic ubicados en Rochester, Minnesota; Phoenix y Scottsdale, Arizona; Jacksonville, Florida; así como en la sede de Mayo Clinic Healthcare en Londres.
Apoyo integral y logístico al paciente
De acuerdo con el doctor Rafael Sierra, cirujano ortopédico y director médico de Mayo Clinic para las Américas, la apertura en Paraguay busca fortalecer el apoyo a los pacientes de la región que requieren atención médica especializada. Sierra destaca que este recurso permite ofrecer una experiencia asistencial fluida y actúa como un enlace directo para las organizaciones sanitarias locales.
Los servicios ofrecidos en la oficina de Asunción son gratuitos y no incluyen la prestación de atención médica directa. El personal se enfoca en la orientación general sobre la institución, la revisión de historias clínicas, la coordinación de futuras citas y el apoyo en trámites de viaje, alojamiento, facturación y seguros.
Coordinación médica internacional
Mayo Clinic procesa solicitudes de citas tanto de forma directa por parte de los interesados como a través de derivaciones médicas. Para garantizar una comunicación efectiva, la institución dispone de intérpretes sin costo adicional para pacientes cuyo idioma principal no sea el inglés.
El modelo de atención de la organización se basa en equipos coordinados que gestionan agendas de citas con diversos especialistas, pruebas y procedimientos en instalaciones próximas. Este sistema asegura una comunicación ágil entre los especialistas de Mayo Clinic y los médicos de cabecera de los pacientes en sus países de origen.
Reconocimiento global
La institución ha sido reconocida como el mejor hospital del mundo por Newsweek y lidera los rankings de especialidades en Estados Unidos según los informes de U.S. News & World Report. Para contactar con la oficina en Paraguay, se ha habilitado el correo electrónico paraguayoffice@mayo.edu y el número telefónico 595-994-390105.
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