Mayo Clinic destaca la cirugía metabólica como un tratamiento para la obesidad eficaz

Expertos de Mayo Clinic proponen un enfoque integral en el tratamiento para la obesidad

• La cirugía metabólica se posiciona como una solución duradera en el tratamiento para la obesidad, logrando mejoras inmediatas en condiciones como la diabetes y la hipertensión.

• Investigaciones de Mayo Clinic revelan que combinar terapias médicas y quirúrgicas es la nueva frontera para combatir eficazmente el estigma y los riesgos de la obesidad.

ROCHESTER, Minnesota — Al comenzar el nuevo año, personas de todo el mundo se proponen mejorar su salud. Para algunos adultos que viven con obesidad, los cambios en el estilo de vida por sí solos pueden no ser suficientes para tratar la enfermedad.

En partes de América Latina, se proyecta que las tasas de obesidad en adultos alcancen alrededor del 30% para 2030, según la Federación Mundial de Obesidad.

Omar Ghanem, M.D., director médico de Mayo Clinic para Oriente Medio, cirujano metabólico y director del Departamento de Cirugía Metabólica y Reconstructiva de la Pared Abdominal en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, afirma que las personas deben cuidar su salud a lo largo de todo el año. Sin embargo, el inicio de un nuevo año representa, para muchas personas, un momento significativo para reevaluar su salud y conocer todas las opciones de tratamiento disponibles para la obesidad.

“La obesidad es una enfermedad compleja, no un fracaso personal”, afirma el Dr. Ghanem. “Muchas personas prueban dietas, programas de ejercicio y medicamentos, pero siguen teniendo dificultades porque la obesidad tiene múltiples causas — psicológicas, metabólicas, conductuales y genéticas. Al tratarse de una enfermedad compleja, requiere un abordaje terapéutico integral. La cirugía metabólica permite tratar la obesidad de formas que otros tratamientos no pueden.”

Abordando el estigma de la obesidad

A pesar de su creciente prevalencia, la obesidad suele ser malinterpretada. Muchas personas que viven con obesidad se enfrentan al estigma — incluidas suposiciones erróneas como que el peso depende únicamente de la fuerza de voluntad o de la responsabilidad personal. La investigación demuestra que la obesidad es una enfermedad crónica influida por múltiples factores que están fuera del control individual, y que el estigma puede impedir que las personas busquen el tratamiento adecuado.

Una investigación publicada en eClinicalMedicine, de The Lancet, indica que el estigma relacionado con el peso hace que las personas pasen a evitar la atención médica, a tardar en la búsqueda de atención clínica y a confiar menos en los profesionales de la salud, factores que pueden interferir en el acceso a tratamientos adecuados y basados en la evidencia.

La cirugía metabólica ofrece beneficios que pueden salvar la vida de las personas con obesidad

Según estudios, la cirugía metabólica es una terapia eficaz y duradera para la obesidad grave. Por lo general, este tipo de cirugía permite una pérdida del 25% al 30% del peso corporal total, que a menudo se mantiene durante muchos años. La cirugía metabólica, además de favorecer la pérdida de peso, puede mejorar enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, la apnea del sueño, la hipertensión arterial y el colesterol elevado.

“Para muchos pacientes, la cirugía representa un punto de inflexión que les permite recuperar la salud”, afirma el Dr. Ghanem. “Algunos pacientes dejan de necesitar medicación para la diabetes o la hipertensión inmediatamente después de la cirugía. Puede ser realmente transformador.”

Más allá de la pérdida de peso: la cirugía abre la puerta a otros cuidados que salvan vidas

En Mayo Clinic, el Dr. Ghanem y su equipo tratan de forma habitual a pacientes con necesidades médicas complejas que requieren perder peso antes de poder someterse de manera segura a otras intervenciones, como un trasplante cardíaco o renal, una cirugía de reemplazo articular o la reparación de una hernia.

“Se trata de casos altamente coordinados que implican a cardiólogos, endocrinólogos, anestesiólogos y especialistas en trasplantes”, explica. “La atención multidisciplinar permite que los pacientes accedan a tratamientos que antes se consideraban inviables.”

Mayo Clinic también está especializada en cirugías bariátricas correctivas para tratar complicaciones derivadas de procedimientos realizados en otros centros, como hernias, úlceras, fístulas, desnutrición o recuperación de peso.

Una nueva era en el tratamiento de la obesidad

Según el Dr. Ghanem, el tratamiento de la obesidad sigue evolucionando. Una estrategia prometedora es la integración de fármacos contra la obesidad con la cirugía.

“La combinación de terapias médicas y quirúrgicas tiene un enorme potencial — de forma similar a cómo se combinan los medicamentos y la cirugía en el tratamiento del cáncer”, señala.

La investigación de Mayo Clinic ha demostrado que la cirugía bariátrica aporta beneficios metabólicos a largo plazo, puede reducir el riesgo de cáncer y puede, incluso, realizarse de manera simultánea a un trasplante hepático en pacientes que cumplen criterios clínicos específicos — lo que mejora la supervivencia a largo plazo.

Foto: Dr. Omar Ghanem, director meìdico de Mayo Clinic para Oriente Medio, cirujano metabólico y director del Departamento de Cirugiìa Metabólica y Reconstructiva de la Pared Abdominal en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Gentileza Mayo Clinic.