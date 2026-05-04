Medicamentos biosimilares impulsan la sostenibilidad y el acceso en los sistemas de salud

La Dra. Ivonne Torres Atencio explica cómo los medicamentos biosimilares, desarrollados bajo estrictos estándares internacionales, permiten ampliar el acceso a terapias de alta complejidad.
El impacto económico y clínico de los medicamentos biosimilares en el sector salud de Panamá
• Con un potencial de ahorro global de 215 mil millones de dólares para finales de 2026, los medicamentos biosimilares se consolidan como una alternativa segura y eficaz para los sistemas públicos.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En los últimos años, los medicamentos biosimilares han ganado terreno en el ámbito de la salud, convirtiéndose en una alternativa cada vez más relevante para los sistemas sanitarios en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos fármacos cumplen estrictos estándares de calidad, seguridad y eficacia, representando una oportunidad para ampliar el acceso a tratamientos biotecnológicos en contextos donde los costos pueden ser una barrera.
Definición y naturaleza biológica
Para comprender este avance, es necesario identificar qué es un medicamento biológico: un método fabricado a partir de organismos vivos que ha revolucionado el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple y la anemia. Si bien estos son altamente efectivos, suelen representar un costo elevado para las instituciones.
La Dra. Ivonne Torres Atencio, catedrática de Farmacología de la Universidad de Panamá, explica que un biosimilar es un medicamento altamente similar a un biotecnológico de referencia. A diferencia de los genéricos, que son copias exactas de moléculas químicas, los medicamentos biosimilares poseen estructuras proteicas complejas que, por su naturaleza, no son idénticas lote a lote, pero se mantienen dentro de rangos estrictos de biosimilitud que aseguran su desempeño clínico.
Proceso de desarrollo y regulación
El desarrollo de un biosimilar comienza cuando la patente del medicamento innovador expira. Los laboratorios deben recrear la molécula mediante procesos biotecnológicos propios, concentrando el mayor esfuerzo en la fase analítica. La Dra. Torres Atencio señala que este proceso requiere tecnología avanzada y debe ser aprobado por agencias de alto estándar, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la FDA de Estados Unidos.
Todo el ciclo de producción y distribución de los medicamentos biosimilares está sujeto a una vigilancia constante. En términos financieros, mientras los innovadores invierten fuertemente en estudios clínicos extensivos, los biosimilares enfocan su inversión en el desarrollo inicial de la molécula, lo que permite reducir costos en etapas posteriores sin comprometer la calidad.
Impacto en el acceso y sostenibilidad
Uno de los aportes principales de estos fármacos es su potencial para mejorar el acceso a tratamientos terapéuticos en sistemas de salud públicos. Según indica la especialista, permiten que más pacientes accedan a terapias que mejoran su calidad de vida, optimizando los recursos disponibles. Además, se estima que a nivel mundial, el uso de biosimilares podría generar ahorros acumulados superiores a 215 mil millones de dólares entre 2021 y 2026.
Finalmente, la Dra. Torres Atencio enfatiza la importancia de confiar en estos productos cuando cuentan con el aval de agencias regulatorias de alto estándar. El monitoreo continuo mediante procesos de farmacovigilancia permite evaluar su seguridad en la vida real, consolidándolos como una herramienta fundamental para que los sistemas de salud sean más sostenibles e inclusivos.
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