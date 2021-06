Médico sostiene que existe una amplia gama de opciones terapéuticas en Panamá para el tratamiento de la insuficiencia y deficiencia de Vitamina D

Durante los últimos meses se ha visto un alarmante incremento en los niveles de insuficiencia y deficiencia de Vitamina D.

A nivel mundial, el 52% de la población presenta deficiencia en niveles de esta vitamina.

Los profesionales de la salud derriban un mito ampliamente extendido sobre la relación entre la alimentación y la Vitamina D: la dieta solamente aporta hasta el 10% o menos requerido por el organismo.

Por esta razón, el Doctor Gustavo Marciaga, Medico Endocrinólogo hizo un llamado a generar conciencia sobre la problemática de la insuficiencia y deficiencia de Vitamina D en las personas, dando a conocer cuáles son las opciones terapéuticas disponibles en el país para tratar esta problemática de salud pública.

Tras corroborar el creciente número de casos de insuficiencia y deficiencia de vitamina en la región centroamericana, la comunidad médica ha venido enfatizado en la necesidad de un adecuado diagnóstico y la correcta suplementación según los niveles de cada paciente.

La deficiencia o insuficiencia de Vitamina D – entendiendo como deficiente los casos más severos- puede afectar a niños, jóvenes y adultos, pero existen algunos grupos que son más propensos, como los adultos mayores, las personas con piel oscura, personas con obesidad, personas con osteoporosis, hipertiroidismo y enfermedades renales, enfermedades crónicas y todas aquellas personas con niveles bajos de la vitamina D.

La Vitamina D, llamada también hormona D por sus múltiples funciones en el cuerpo, es esencial para absorber el calcio y juega un rol importante en varios sistemas, ya que es un nutriente necesario para su correcto funcionamiento y, asimismo, contribuye a prevenir enfermedades como la osteoporosis y otras relacionadas con los sistemas esqueléticos, inmunológico y metabólico.

«Lamentablemente la ingesta de alimentos con contenido de Vitamina D no es la forma óptima para que las personas obtengan los niveles suficientes de esta hormona en el organismo. Por esto, una correcta alimentación no basta para tratar los casos de insuficiencia y deficiencia de Vitamina D, ya que la dieta solamente aporta el 10% o menos requerido por el organismo», aseguró el Doctor Gustavo Marciaga, Médico Endocrinólogo.

Marciaga destacó que la industria farmacéutica ha puesto a disposición en el país nuevas opciones terapéuticas que permiten contar con opciones para la atención y tratamiento adecuado en los diferentes casos de deficiencia o insuficiencia de la Vitamina D.

Las opciones terapéuticas disponibles para tratar la insuficiencia y deficiencia de la vitamina se presentan en forma de suplementos orales en altas dosis que pueden administrarse en forma diaria, mensual o bimensual.

Los niveles mínimos de vitamina D se han determinado en un rango entre 30 y 39 ng/ml, mientras que los niveles óptimos deseables están entre 40 y 60 ng/ml. La insuficiencia y deficiencia de la vitamina D3 se debe tratar preferencialmente con suplementos de Vitamina D3 de altas dosis, buscando un incremento rápido, significativo y sostenido de los niveles de Vitamina D. La dosis de 100,000 UI mensuales se ha posicionado como una opción importante para llegar a los niveles óptimos deseados.

«Las dosis necesarias de Vitamina D para cada persona están directamente relacionadas con su edad y los niveles de la vitamina en el cuerpo, con el objetivo de llegar o mantenerse en los niveles óptimos recomendados (entre 40 y 60 ng/ml). Asimismo, se toman en cuenta estilos de vida y condiciones de salud del paciente», afirmó el Doctor Gustavo Marciaga, Médico Endocrinólogo.

Las cantidades recomendadas de Vitamina D en suplementos va a variar según la edad de la persona y el diagnóstico o niveles de la vitamina que tenga en su cuerpo. Las dosis recomendadas de Vitamina D si la persona está en niveles óptimos. En el caso que la persona no se encuentre en los niveles óptimos, se recomiendan dosis mayores a estas:

» Nacimiento hasta 12 meses: 400 UI diarias

» Niños entre 1 y 13 años: 600 UI diarias

» Adolescentes entre 14 y 18 años: 1000 a 2000 UI diarias o 100,000 UI Bimensuales

» Adultos de 19 a 70 años: 1000 a 2000 UI diarias o 100,000 UI Bimensuales

» Adultos mayores de 71 años: 2000 UI diarias o 100,000 UI Bimensuales

» Mujeres embarazadas y lactando: 1000 a 2000 UI diarias o 100,000 UI mensuales, bimensuales.

