Migraña y trabajo: cómo esta enfermedad afecta la vida profesional y el bienestar de los pacientes

La migraña: un desafío laboral que afecta millones de días de trabajo cada año

Se estima que cada año se pierden alrededor de 157 millones de días de trabajo a causa de este padecimiento.

Según la OMS, la migraña representa la sexta causa mundial de los años perdidos por discapacidad.

(16/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La migraña es la forma más habitual de dolor de cabeza incapacitante por la que los pacientes acuden a un médico. Por sí sola, representa la sexta causa mundial de los años perdidos por discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es considerada la tercera enfermedad más frecuente del mundo.

Debido a que el dolor y los síntomas asociados pueden ser tan intensos, este tipo de dolor de cabeza afecta todas las áreas de la vida de una persona. De hecho, el 90% de los pacientes consideran que este trastorno interfiere en su educación, sus actividades sociales y su carrera profesional. A nivel laboral, se estima que cada año se pierden alrededor de 157 millones de días de trabajo a causa de la migraña.

“Cuando hablamos de migraña nos referimos a un desorden neurológico que se manifiesta como un dolor palpitante, que va de moderado a intenso. Este puede afectar uno o ambos lados de la cabeza, al punto de incapacitar parcial o totalmente a una persona, obligándola a faltar a su centro de estudios, al trabajo y a perderse actividades deportivas o de otro tipo, hasta que se encuentre mejor”, comentó el doctor Marcel Marcano, líder médico de Medicina Interna de Pfizer Centroamérica y el Caribe. (Ver recuadro: “Repercusiones de la migraña en el trabajo”).

Repercusiones de la migraña en el trabajo

De acuerdo con el estudio CALM, realizado en Centroamérica y Caribe, un 52.2% de los pacientes participantes indicó que la migraña ha impactado su vida profesional. Entre algunas repercusiones de la enfermedad, destacan:

• Disminuye el rendimiento laboral y funcional del paciente.

• Altera su capacidad de concentración.

• Repercute en la productividad.

• Aumenta el riesgo de accidentes laborales.

• Puede provocar absentismo.

• Incremento de costos sociolaborales.

• Puede haber un condicionamiento de aptitudes.

• Aumento de la conflictividad laboral: el dolor crónico o de larga duración puede ser poco comprendido por un compañero o jefe, loque puede también causar conflictos en el trabajo.

Este padecimiento afecta a dos de cada diez personas en el mundo, siendo las mujeres las que más lo padecen. Si bien, la mayor parte de los dolores de cabeza no indican la presencia de un problema médico grave, se debe buscar atención médica cuando es muy fuerte o inusual, no hay respuesta al tratamiento o este empeora a lo largo del tiempo.

El diagnóstico temprano es clave para un tratamiento adecuado

La migraña es una enfermedad que, de no tratarse correctamente, puede llegar a ser crónica. Por esta razón, el diagnóstico temprano juega un papel crucial para avanzar en el tratamiento adecuado del paciente.

A pesar del impacto que este trastorno genera en la vida de las personas que lo padecen, la migraña, a menudo, no se diagnostica ni se trata. De hecho, se estima que hasta un 25% de los pacientes nunca ha consultado a su médico cómo tratar el dolor y hasta un 53% abandona el tratamiento. Lo anterior, provoca que más de la mitad de las personas con esta enfermedad se automediquen con analgésicos sin receta médica, desencadenando un efecto indebido como la cronificación de la migraña o la falta de adherencia al mismo.

“Si bien no existe una cura para las migrañas, desde Pfizer queremos concientizar acerca de que el uso de los medicamentos correctos en combinación con medidas de autoayuda y la implementación de cambios en el estilo de vida de la persona, pueden ayudar a aliviar los síntomas y a prevenir nuevas crisis que intervienen en la cotidianidad de los pacientes,” agregó el doctor Marcano.

La migraña y la depresión

Sumado a las crisis de dolor, la migraña es una fuente de incomprensión para familiares, compañeros de trabajo y amigos, quienes a menudo minimizan la sintomatología y ocasionan que el paciente se sienta impotente, defraudado, desatendido y estresado.

De acuerdo con la OMS, la migraña tiene una gran importancia para la salud pública, debido a que causa discapacidad y morbilidad en la población mundial. Asimismo, en un reciente estudio de la Sociedad Española de Neurología, cerca de un 50% de las personas con este trastorno pueden desarrollar depresión.

El informe de dicho estudio revela que la migraña multiplica por cinco la probabilidad de sufrir síntomas depresivos; es decir, la prevalencia de la enfermedad en pacientes con este trastorno es dos veces más alta que la de la población general.

“El impacto de esta enfermedad recae tanto en familiares de pacientes con migraña como en su entorno y en la propia sociedad. Por este motivo, es crucial que las personas que se relacionan constantemente con estas personas entiendan lo que ocurre, para saber cómo actuar y apoyarlos”, indicó el especialista.

Consejos para pacientes y allegados

Existe una serie de consejos que pueden aplicar, tanto quienes conviven con personas con migraña como los propios pacientes, para aliviar la carga de este padecimiento. En el caso de familiares y allegados, se les recomienda informarse sobre la enfermedad, su complejidad y los síntomas asociados. En cuanto al paciente, es importante que no oculte su dolor, que mantenga una comunicación sincera y concreta acerca del padecimiento y conozca su migraña mediante un registro de sus ataques.

Adicionalmente, el paciente puede implementar diversas adaptaciones en su lugar de trabajo para minimizar el impacto de sus migrañas. Se recomienda resolver la iluminación severa ocasionada por luces brillantes, reducir la cantidad de olores y sonidos que producen sensibilidad, y contemplar la posibilidad de trabajar desde su hogar, donde habrá un mayor control de los síntomas y disminuirá la cantidad de días de permiso por enfermedad.

Pfizer Inc.: Avances que cambian la vida de los pacientes

Pfizer aplica la ciencia y sus recursos globales para ofrecer a las personas terapias que extienden y mejoran significativamente sus vidas. La compañía se esfuerza por establecer los más altos estándares de calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y manufactura de productos para el cuidado de la salud. Su portafolio global incluye algunos de los medicamentos y vacunas más reconocidos a nivel mundial. Cada día, los colegas de Pfizer trabajan en mercados desarrollados y emergentes para promover el bienestar, la prevención, los tratamientos y las curas que desafían las enfermedades más temidas de la actualidad. Como una de las principales compañías biofarmacéuticas e innovadoras del mundo, Pfizer colabora con profesionales de la salud, gobiernos y comunidades locales para apoyar y ampliar el acceso a atención médica confiable y accesible a nivel global. Con más de 175 años de historia, la empresa se ha comprometido a marcar la diferencia para quienes confían en sus productos y servicios. Para más información, por favor visíte www.pfizer.com

