MINSA reporta balance epidemiológico al cierre de la Semana 50 del 2023

(24/Dic/2023 – web) Panamá.- El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) ha divulgado los datos correspondientes a la semana epidemiológica No. 50 del año 2023, que abarca el periodo del domingo 10 al sábado 16 de diciembre. El total de casos acumulados por Dengue en todo el país asciende a 15,240, con regiones como Bocas del Toro, Colón y Panamá Metro liderando las estadísticas. Para la semana 50, se reportan 16 defunciones relacionadas con el Dengue.

En el ámbito de la Malaria, se confirmaron 5 nuevos casos, sumando un total de 10,059 casos en lo que va del año. El MINSA continúa implementando estrategias de prevención y distribuyendo recursos en áreas afectadas como Darién, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Respecto a otras enfermedades transmitidas por vectores, se han confirmado 11 nuevos casos de Leishmaniasis en diversas regiones, totalizando 1,247 casos en el año 2023. Los casos de Chikunguya y Zika se mantienen estables, mientras que los casos de Hantavirus suman 43, con 23 casos de Síndrome Cardiopulmonar y 20 de Fiebre por Hantavirus.

En cuanto a la Viruela Símica (Monkeypox), se informa que no se han confirmado nuevos casos en la semana No. 50, manteniéndose en 237 casos acumulados hasta la fecha. No se registran casos activos ni en aislamiento domiciliario ni hospitalizados, con una defunción y 236 personas que completaron su aislamiento.

El MINSA reitera su llamado a la población para mantener limpios los entornos y prevenir criaderos de mosquitos transmisores, y destaca la importancia de la vacunación contra la viruela del mono, con 3,166 dosis aplicadas hasta la fecha.

Fuente: MINSA