Neuvolution impulsa la mejora en la atención de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas

Neuvolution: Una plataforma para fortalecer las políticas de salud respiratoria en Centroamérica

El evento regional Neuvolution reunió a 80 especialistas en neumología para mejorar la atención de pacientes con EPOC, asma y asma severa, abordando los desafíos y proponiendo soluciones integrales para la gestión de estas enfermedades crónicas.

Esta iniciativa busca adoptar medidas integrales que permitan gestionar la carga económica y de atención que enfrentan los sistemas de salud en áreas claves en enfermedades respiratorias crónicas.

(19/Oct/2024 – Panama24Horas web) San José, Costa Rica.- Especialistas en neumología de Centroamérica y expertos internacionales tuvieron la oportunidad de reunirse en el evento regional llamado Neuvolution con el fin de generar espacios de educación y de esta manera mejorar la atención en patologías respiratorias crónicas, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y asma severa. Las enfermedades respiratorias afectan una parte o incluso todo el sistema respiratorio y aunque existe una variedad de patologías, algunas de ellas bastante frecuentes en la población. Según cifras mundiales, el asma afecta a más de 339 millones de personas[i] y la EPOC la desarrollan más de 3 millones de personas [ii], convirtiéndose en patologías de urgente atención, pues muchos de estos pacientes desconocen las implicaciones que conlleva tener un diagnóstico, lo que ha originado que no reciban la atención adecuada y vivan complicaciones en numerosas ocasiones.

“En el año se pierde la vida de alrededor de 4 millones de personas a causa de enfermedades respiratorias crónicas[iii] convirtiéndose en una de las grandes prioridades políticas y sanitarias mundiales. “Por medio de espacios como Neuvolution, queremos adoptar medidas integrales que permitan gestionar la carga económica y de atención que enfrentan los sistemas de salud en áreas claves como la prevención, acceso a tratamientos, reducción de las desigualdades, así como la priorización de la investigación, datos y conocimientos para mejorar la asistencia y abordaje al paciente,” indicó el Dr. Andrés Rojas, director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

La actividad se llevó a cabo el pasado 18 y 19 de octubre en la Ciudad de Panamá y fue segmentada en dos bloques y un foro de discusión. En el primer espacio se discutió sobre el abordaje a pacientes con asma y asma grave y los resultados al implementar ciertos medicamentos como los corticosteroides y los glucocorticoides orales. El segundo bloque del evento se enfatizó sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), tocando temas de diagnóstico, riesgo cardiopulmonar, beneficios de la triple terapia (combinación de fármacos LABA, LAMA y corticosteroides inhalados como tratamiento de mantenimiento a largo plazo, el cual mejora la función pulmonar y reduce complicaciones) y el manejo de la patología. Este tema fue robustecido con el foro: «Fortaleciendo las Políticas de Salud para una Atención Integral del EPOC en Centroamérica”, donde se abarcaron los desafíos y oportunidades en la gestión de la EPOC en la región.

El objetivo del foro se basó en promover un diálogo constructivo y colaborativo entre diversas partes interesadas, con el fin de fortalecer las políticas de salud relacionadas con las enfermedades respiratorias en Centroamérica. A través de charlas, paneles de discusión y talleres colaborativos, se analizó el estado global de las políticas, los costos asociados con la afección y su impacto en los sistemas de salud, así como la importancia de una colaboración entre la salud pública, pacientes y la comunidad médica para mejorar la gestión integral de las enfermedades respiratorias e identificar estrategias que permitan mejorar la atención integral de los pacientes afectados.

“Actualmente existe una necesidad para generar propuestas concretas y acciones específicas para la construcción de políticas efectivas y sostenibles en la región. Por ejemplo, la EPOC es una emergencia sanitaria mundial que va en crecimiento[iv] y es necesario unir a las organizaciones de pacientes, sistemas de salud y sociedad médica para que ayuden a alzar la voz. En el 2010, los costos por EPOC rondaron los 2.1 billones de dólares y se prevé que para el 2030 aumente a 4.8 billones de dólares.[v] Hoy, sabemos que entre el 65% al 80% de los pacientes permanecen sin diagnosticar,[vi] lo que evita que muchos de ellos no busquen ayuda a tiempo para tratar los síntomas, exponiéndose a exacerbaciones, lo que acelera el deterioro de la función pulmonar[vii],[viii],[ix],[x], aumentando los ingresos hospitalarios[xi],” explicó el Dr. Rojas.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica hace referencia tanto a enfermedades pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica, que llegan a causar obstrucción del flujo de aire y a su vez, problemas respiratorios.[xii] Existe un alto grado de desconocimiento de sus factores de riesgo, lo que contribuye a la indiferencia de la enfermedad y su gravedad.[xiii] Aunque el tabaquismo se encuentra entre los principales factores para el desarrollo y/o progresión, este no es el único, también se encuentra el asma, exposición a contaminantes ambientales o infecciones respiratorias.[xiv]

Muchos de estos pacientes fallecen por otras causas,[xv] esto se debe que hasta un 94% de ellos presentan otras comorbilidades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y depresión.[xvi],[xvii]Por ejemplo, un paciente con EPOC que presente una o más exacerbaciones, incrementa sus probabilidades de sufrir un infarto de miocardio[xviii] lo que recalca la necesidad de ofrecerle al paciente un abordaje integral de educación, diagnóstico, atención y acompañamiento, logrando así mejorar su calidad de vida.

“Sumado a las necesidades en los sistemas sanitarios, contamos con un reto en el diagnóstico temprano de la enfermedad, lo cual puede cambiar vidas. Estos pacientes merecen algo mejor, pues los síntomas que padecen impactan negativamente su día no solo físicamente, sino en su vida profesional[xix] y su bienestar mental.[xx]”, concluyó el Dr. Rojas.

