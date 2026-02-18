Nueva clínica de Health City Cayman Islands refuerza la prevención de accidentes cerebrovasculares

Dr. Ravi Kishore liderará nueva unidad de arritmias en Health City Cayman Islands

• Health City Cayman Islands amplía su oferta de medicina preventiva con una unidad dedicada al manejo integral de la fibrilación auricular y la educación del paciente.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) George Town, Islas Caimán.- Health City Cayman Islands anunció el inicio de operaciones de una clínica especializada en fibrilación auricular (FA), con el fin de ampliar el acceso a atención experta para pacientes que padecen este trastorno del ritmo cardíaco, considerado el más común a nivel global.

Enfoque integral en el diagnóstico y tratamiento

La Clínica de Fibrilación Auricular (FA) está dirigida por el Dr. Ravi Kishore, Cardiólogo Intervencionista Jefe y Electrofisiólogo de Health City Cayman Islands. El centro ofrece un modelo coordinado para el diagnóstico precoz y la evaluación del riesgo de accidentes cerebrovasculares. Dado que la FA puede aumentar hasta cinco veces el riesgo de sufrir un ictus, el Dr. Kishore enfatizó en tercera persona que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son vitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Los servicios de la clínica incluyen pruebas diagnósticas avanzadas como electrocardiogramas (ECG), ecocardiografía y monitoreo Holter. Además, se implementan planes de tratamiento individualizados que abarcan desde la optimización de medicación para el control del ritmo cardíaco hasta la gestión de factores de riesgo y el seguimiento continuo del paciente en un mismo lugar.

Tecnología avanzada y prevención

Health City Cayman Islands dispone de tecnología de vanguardia para realizar procedimientos curativos mediante estrategias de ablación en pacientes elegibles. La clínica utiliza herramientas basadas en evidencia, como las puntuaciones CHA2DS2-VASc y HAS-BLED, para personalizar las estrategias de prevención de accidentes cerebrovasculares.

El establecimiento de esta unidad refuerza el enfoque de la institución en la atención preventiva. Se insta especialmente a adultos de 40 años o más, o personas con factores de riesgo como hipertensión arterial, apnea del sueño o enfermedades cardíacas preexistentes, a buscar evaluación profesional si presentan síntomas como fatiga, palpitaciones o dificultad para respirar.

Liderazgo en atención cardíaca regional

Con la implementación de una vía de clasificación dedicada para casos urgentes y un fuerte énfasis en la educación del paciente, la Clínica de FA posiciona a Health City Cayman Islands como un proveedor referente en cardiología dentro de la región del Caribe. El Dr. Kishore destacó que esta apertura permite brindar atención oportuna y personalizada, ayudando a la población a controlar mejor su afección cardíaca.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: