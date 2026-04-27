Nueva terapia biológica para el hepatocarcinoma ya está disponible en Panamá

Panamá incorpora tratamiento innovador contra el hepatocarcinoma avanzado

• Basado en el estudio clínico Himalaya, el nuevo esquema terapéutico ofrece una alternativa eficaz para el hepatocarcinoma en etapas avanzadas o silenciosas.

Estudio clínico Himalaya mostró pacientes tratados con el esquema de Imfinzi e Imjudo mejoran su sobrevida después de utilizar el tratamiento. [i] , [ii]

Panamá reportó entre el 2019 y 2023 más de 500 casos de cáncer de hígado de los cuales el 47% correspondía hepatocarcinoma, con mayor prevalencia en hombres (57%)[iii]

Uno de los grandes retos del cáncer de hígado es su detección tardía, pues en muchas ocasiones los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas. [iv]

(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los pacientes con cáncer de hígado, también conocido como hepatocarcinoma (HCC), en fases avanzadas o que no pueden operarse, ahora cuentan con una nueva alternativa de tratamiento. AstraZeneca pone a disposición de esta población la combinación de Imfinzi (durvalumab) e Imjudo (tremelimumab), conocida como esquema STRIDE, una alternativa novedosa en el tratamiento de esta enfermedad.

La aprobación de esta opción de tratamiento se sustenta en los resultados del estudio clínico HIMALAYA, el cual mostró que 1 de cada 3 pacientes tratados con este esquema continúa con vida tres años después de iniciar el tratamiento, un dato que representa un avance significativo frente a la opción utilizada hasta ahora.[v],[vi] Esta nueva alternativa terapéutica marca un cambio en el abordaje del hepatocarcinoma avanzado, especialmente para aquellas personas que necesitan tratamientos eficaces y con un perfil de tolerancia acorde a su situación clínica.

“El hepatocarcinoma sigue siendo una patología con un impacto muy relevante en la supervivencia y la calidad de vida de quienes lo padecen y, a pesar de los avances registrados en los últimos años, continúa presentando opciones limitadas para muchos pacientes, especialmente cuando existen otros problemas de salud asociados. Nuestro objetivo es transformar la supervivencia de los pacientes con cáncer de hígado y también, contribuir en la redefinición de la atención oncológica en nuestra región”, señaló el Dr. Andrés Rojas, Director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

El cáncer de hígado es un problema de salud creciente en el mundo. Durante décadas, el número de casos ha ido en aumento y, se considera como la tercera causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo, con alrededor de 750 mil fallecimientos al año.[vii] El hepatocarcinoma es la forma más común de este tipo de tumor en adultos y representa aproximadamente el 75% de los casos de cáncer de hígado, lo que pone en evidencia la magnitud de esta enfermedad. [viii]

En Panamá, el hepatocarcinoma se considera uno de los cánceres más agresivos y con mayor mortalidad. Según datos del Instituto Oncológico Nacional, entre 2019 y 2023 se diagnosticaron más de 500 casos cáncer de hígado, de los cuales el 47% correspondía HCC, con mayor prevalencia en hombres (57%).[ix] Muchos de estos pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, ya que se trata de una patología que suele desarrollarse de forma silenciosa y que, en ocasiones, no presenta síntomas en fases tempranas, lo que dificulta su detección[x].

Como consecuencia de esta detección tardía, una parte importante de los pacientes es diagnosticada cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, momento en el que las opciones de tratamiento son más limitadas y aumenta el riesgo de complicaciones asociadas a la progresión del cáncer. [xi],[xii] En estas etapas, la enfermedad puede extenderse a otros órganos, como los pulmones, los ganglios linfáticos, los huesos o el cerebro, lo que añade complejidad a su manejo. [xiii]

Esta realidad refuerza la importancia de contar con alternativas terapéuticas que se adapten a situaciones clínicas diversas, como el esquema STRIDE[xiv],[xv] (durvalumab en combinación con tremelimumab) que amplía las posibilidades de tratamiento desde el inicio. Al mismo tiempo, la prevención y el control de los factores de riesgo, como las enfermedades hepáticas crónicas y las infecciones por hepatitis B y C, siguen siendo fundamentales. [xvi]

AstraZeneca

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en cuatro áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo, Respiratorio e Inmunología, y Enfermedades Raras. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la compañía en el Facebook AstraZeneca Centroamérica y Caribe.

[i] Abou-Alfa GK, Lau G, Kudo M, et al. Tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma (HIMALAYA): a randomized, open‑label, phase 3 study versus sorafenib. The Lancet. 2022;399(10324):1110‑1122. doi:10.1016/S0140-6736(22)00372-5.

[ii] Kudo M, Abou‑Alfa GK, Qin S, et al. Three‑year overall survival and updated efficacy/safety of STRIDE (tremelimumab + durvalumab) vs sorafenib in HCC: HIMALAYA 36‑month analysis. Abstract/Póster presentado en ASCO/ESMO 2023; y material de actualización de AstraZeneca. (Sugerencia de búsqueda: “HIMALAYA 36‑month overall survival durvalumab tremelimumab poster”.)

[iii] Características sociodemográficas, clínicas y abordaje terapéutico de los pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma y colangiocarcinoma atendidos en el Instituto Oncológico Nacional, 2019‑2023. Castillo O, Manzano‑Amaiz M, Quintero J.

[iv] Sociedad Americana del Cáncer. ¿Se puede detectar el cáncer de hígado en sus etapas iniciales? Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html. Consultado en mayo de 2024.

[v] Abou-Alfa GK, Lau G, Kudo M, et al. Tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma (HIMALAYA): a randomized, open‑label, phase 3 study versus sorafenib. The Lancet. 2022;399(10324):1110‑1122. doi:10.1016/S0140-6736(22)00372-5.

[vi] Kudo M, Abou‑Alfa GK, Qin S, et al. Three‑year overall survival and updated efficacy/safety of STRIDE (tremelimumab + durvalumab) vs sorafenib in HCC: HIMALAYA 36‑month analysis. Abstract/Póster presentado en ASCO/ESMO 2023; y material de actualización de AstraZeneca. (Sugerencia de búsqueda: “HIMALAYA 36‑month overall survival durvalumab tremelimumab poster”.)

[vii] Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [9 de enero de 2026].

[viii] ASCO. Cáncer de hígado: Introducción. Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/liver-cancer/intro-duction. Consultado en mayo de 2024.

[ix] Características sociodemográficas, clínicas y abordaje terapéutico de los pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma y colangiocarcinoma atendidos en el Instituto Oncológico Nacional, 2019‑2023. Castillo O, Manzano‑Amaiz M, Quintero J.

[x] Carcinoma hepatocelular. (2025b, diciembre 31). Mayo Clinic. Recuperado 9 de enero de 2026, de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hepatocellular-carcinoma/symptoms-causes/syc-20589101

[xi] Sociedad Americana del Cáncer. ¿Se puede detectar el cáncer de hígado en sus etapas iniciales? Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html. Consultado en mayo de 2024.

[xii] Sociedad Americana del Cáncer. ¿Se puede detectar el cáncer de hígado en sus etapas iniciales? Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html. Consultado en mayo de 2024.

[xiii] Carcinoma hepatocelular. (2025b, diciembre 31). Mayo Clinic. Recuperado 9 de enero de 2026, de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hepatocellular-carcinoma/symptoms-causes/syc-20589101

[xiv] Abou-Alfa GK, Lau G, Kudo M, et al. Tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma (HIMALAYA): a randomized, open‑label, phase 3 study versus sorafenib. The Lancet. 2022;399(10324):1110‑1122. doi:10.1016/S0140-6736(22)00372-5.

[xv] Kudo M, Abou‑Alfa GK, Qin S, et al. Three‑year overall survival and updated efficacy/safety of STRIDE (tremelimumab + durvalumab) vs sorafenib in HCC: HIMALAYA 36‑month analysis. Abstract/Póster presentado en ASCO/ESMO 2023; y material de actualización de AstraZeneca. (Sugerencia de búsqueda: “HIMALAYA 36‑month overall survival durvalumab tremelimumab poster”.)

[xvi] Carcinoma hepatocelular. (2025b, diciembre 31). Mayo Clinic. Recuperado 9 de enero de 2026, de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hepatocellular-carcinoma/symptoms-causes/syc-20589101

17 Cáncer de hígado. (2025, 17 septiembre). Sociedad Española de Oncología Médica. Recuperado 8 de enero de 2026, de https://seom.org/info-sobre-el-cancer/higado?showall=1&showall=1