Un estudio revela que la sepsis es más que una infección y deja secuelas permanentes

Más allá de la infección: La sepsis puede marcar tu salud para siempre

La sepsis no termina con el alta hospitalaria; un nuevo estudio explica cómo puede generar un trastorno inmunometabólico persistente que afecta al cuerpo a largo plazo.

Un nuevo estudio internacional redefine la sepsis como una condición que daña órganos lejanos a la infección original y deja secuelas duraderas, incluso después de que los pacientes se recuperan de la fase crítica.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Una investigación colaborativa entre seis universidades (cinco en Colombia y una en Ecuador) ha arrojado luz sobre una de las principales causas de mortalidad hospitalaria, redefiniendo la sepsis como un proceso que va mucho más allá de la infección inicial y puede dejar importantes secuelas de la sepsis en los pacientes. La nueva visión presentada por los expertos redefine esta condición como un proceso complejo donde la respuesta del sistema inmune no solo es descontrolada en el foco de la infección, sino que también genera lesiones en órganos sanos a distancia.

Los investigadores, cuyas conclusiones han sido publicadas en la revista Biomedicines, explican que la sepsis puede compararse con un «incendio sin fuego», donde una infección localizada, como una neumonía o una infección urinaria, puede desencadenar daños en órganos lejanos, como los riñones, el corazón o el cerebro, no porque el patógeno viaje hasta ellos, sino porque el propio sistema de defensas del cuerpo envía señales erróneas que afectan tejidos sanos. Este fenómeno es lo que los expertos denominan «disrupción inmunodinámica», un caos en el que algunas defensas provocan una inflamación que destruye tejidos, mientras que otras se apagan, dejando al cuerpo vulnerable a nuevas infecciones. Este desequilibrio puede llevar a fallas multiorgánicas, incluso en personas previamente sanas.

«La investigación publicada en la revista Biomedicines (https://www.mdpi.com/2227-9059/13/9/2139) explica que la sepsis funciona como un incendio que comienza en la cocina y, sin que las llamas se muevan, hace estallar alarmas y rociadores en toda la casa».

El estudio destaca que sobrevivir a la sepsis no significa estar completamente a salvo. Los pacientes a menudo quedan con una «cicatriz invisible» en su sistema inmune, lo que se traduce en un cansancio prolongado, infecciones recurrentes y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas e incluso cáncer. Un seguimiento en Europa a más de 18.000 sobrevivientes de sepsis ha confirmado que tienen una mayor probabilidad de desarrollar tumores en el aparato digestivo y urinario en comparación con la población general.

Los investigadores proponen el concepto de SIMMP–Sepsis, un «síndrome inmunometabólico persistente», para describir esta afección de largo plazo que deja marcas en el cuerpo. Ante esta realidad, los expertos sugieren que los sobrevivientes de sepsis, al igual que los de un infarto, deberían recibir programas de rehabilitación, controles médicos y apoyo familiar especializado.

Este nuevo conocimiento subraya varios puntos clave para la población: la sepsis puede afectar a cualquiera; reconocer síntomas como fiebre alta, respiración rápida, presión baja o confusión es crucial; y el alta hospitalaria no es el final del proceso. Las familias deben estar atentas al cansancio extremo o a las nuevas infecciones, ya que son parte de las secuelas. Aunque la sepsis sigue siendo un desafío, esta nueva perspectiva ofrece una esperanza para desarrollar tratamientos personalizados y programas de recuperación que antes no existían, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes a largo plazo.