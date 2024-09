Nutrición y medicamentos para bajar de peso: claves para una salud integral y sostenible

Consejos de nutrición para quienes usan medicamentos para perder peso: claves para el éxito a largo plazo

A medida que los medicamentos para perder peso se vuelven más populares, es vital desarrollar habilidades nutricionales y de ejercicio que complementen su uso, garantizando una salud integral a largo plazo y minimizando el riesgo de recuperar peso.

¿Cómo asegurarse que está recibiendo una nutrición adecuada?

Tara Schmidt, nutricionista registrada en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, proporciona información sobre la importancia de discutir la nutrición en el contexto de los medicamentos para bajar de peso.

(2/Sep/2024 – Panama24Horas web) EE.UU.- Mientras los medicamentos para bajar de peso tienen un efecto positivo en la salud de muchas personas, también es importante hablar de nutrición. Además de seguir la narrativa «coma sano y haga ejercicio » (aunque es cierto), es necesario que los pacientes que toman medicamentos para bajar de peso puedan controlar los efectos secundarios, mantenerse hidratados y consumir los nutrientes adecuados.

Los medicamentos para la obesidad aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos generalmente funcionan al disminuir el apetito y aumentar la saciedad.

Los populares medicamentos a base de péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) retardan el vaciamiento gástrico o la velocidad a la que los alimentos salen del estómago. Esto puede provocar efectos secundarios comunes como náuseas, estreñimientos y vómitos. Para la mayoría, estos efectos secundarios son rápidos y temporales. Es probable que sean más molestos al comienzo de la medicación o con un aumento de la dosis, y pueden mejorar en cuestión de días o semanas. Mantenga informado a su médico sobre cualquier efecto secundario grave y comuníquese con él si no puede comer o beber.

Para muchos, los efectos secundarios se vuelven más fáciles de manejar con el tiempo y con un poco de esfuerzo.» Los usuarios deben comer lentamente, evitar las comidas abundantes, beber muchos líquidos y mantener la ingesta de proteínas. Si las calorías se convierten en una preocupación (menos de 1.200 por día), trabaje para aumentar la densidad de calorías y nutrientes con comidas, bebidas y bocadillos. Los productos como el yogur griego, los smoothies, los batidos de proteínas y las sopas suelen ser ricos en nutrientes y fáciles de digerir. Las comidas blandas, batidas o líquidas pueden tolerarse mejor. Recuerde que la hidratación es crucial porque la falta de ella puede causar o empeorar los efectos secundarios, como náuseas, estreñimientos, dolores de cabeza y fatiga. Asegúrese de tener agua u otra bebida saludable a mano y bébala durante todo el día.

Desarrollar un conjunto de hábitos es clave a largo plazo. Más opciones de medicamentos estarán disponibles en los próximos años. A pesar de esto, es importante contar con un conjunto de habilidades en caso de que alguien lo necesite u opte por abandonar el medicamento para bajar de peso. Recuperar el peso puede ser algo aterrador y muy real. Al igual que alguien que depende de un medicamento para mantener su presión arterial en un rango saludable, la eliminación del medicamento probablemente resultaría nuevamente en hipertensión. Es por eso que usamos la palabra «herramientas» cuando se trata de medicamentos, procedimientos y cirugías para perder peso. Son un beneficio adicional, pero estas herramientas no hacen todo el trabajo por sí mismas. Al centrarse en las comidas nutritivas y establecer rápidamente una rutina de ejercicios, la persona crea las herramientas necesarias para el éxito a largo plazo, sin importar si se utilizarán en el futuro.

La pérdida rápida de peso, ya sea por cambios en el estilo de vida, medicamentos o procedimientos, conducirá a cierta pérdida de masa muscular. Concéntrese y divida las fuentes de proteínas de los alimentos o bebidas a lo largo del día. Para no agregar volumen a las comidas, piense en formas de agregar proteínas sin agregar volumen, como agregar una proteína en polvo o yogur griego a un smoothie matutino, sumergir verduras en queso cottage o agregar frijoles a una sopa favorita. Comer proteínas como primer elemento de la comida también es una estrategia útil para asegurarse de que no se quede en el plato.

Participar en entrenamientos de fuerza también es igualmente importante. Comience con el peso corporal si es necesario y aumente el peso o la dificultad con el tiempo. ¿Todavía no puede hacer una flexión? ¡No pasa nada! Practique primero usando la pared. Luego intente usar el brazo de un sofá. Progrese hacia las rodillas y no se sienta mal si una flexión de puntillas no es posible para usted. El objetivo aquí es mantener y/o desarrollar todos los grupos musculares, independientemente de si esta flexión le lleva o no a un boot camp.» Otros ejercicios de peso corporal incluyen sentadillas, zancadas, planchas, fondos de tríceps y sentadillas en la pared.

Por último, pida ayuda. Un equipo multidisciplinario es un excelente recurso para responder a sus dudas y necesidades. Además de los medicamentos recetados, los pacientes pueden beneficiarse de programas diseñados específicamente para usuarios de medicamentos para bajar de peso. Visite los sitios Mayo Clinic Diet Rx Companion y Mayo Clinic Rx Medical Weight Loss para saber más.

