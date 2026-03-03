Día Mundial de la Obesidad: Expertos llaman a evitar atajos y priorizar la salud metabólica

El 76% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad en Panamá según cifras globales

• La Organización Mundial de la Salud recomienda que el uso de nuevas terapias farmacológicas para la obesidad[1] se realice bajo estricto seguimiento profesional y como parte de un plan integral.

• Con un 40% de la población adulta afectada por la obesidad[2] en Panamá, las autoridades de salud enfatizan la necesidad de planes sostenibles y la eliminación del estigma social.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Antes de reducir el tema a la balanza, la conversación pública sobre obesidad suele pasar por alto un punto clave: la salud metabólica. El término se refiere a la evaluación del funcionamiento del organismo a partir de indicadores medibles como glucosa, presión arterial, triglicéridos, colesterol HDL y circunferencia de cintura.

Cuando se acumulan alteraciones en varios de estos indicadores —lo que se conoce como síndrome metabólico— aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones[3].

En este contexto, hablar en serio implica priorizar la evidencia y la evaluación médica: la obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica, compleja y recurrente y no existen soluciones instantáneas ni “atajos” seguros.

A la vez, la dimensión del problema es global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2022 había 2,5 mil millones de adultos (18 años o más) viviendo con sobrepeso y que, dentro de ese grupo, 890 millones vivían con obesidad[4].

En Panamá, el 76% de la población adulta vive con sobrepeso y el 40% con obesidad, de acuerdo con el Atlas Mundial de la Obesidad 2025[5].

“En obesidad no existen soluciones mágicas. Los tratamientos efectivos están respaldados por evidencia científica y requieren evaluación clínica, seguimiento y un abordaje integral. Hablar en serio es volver a la medicina: decisiones informadas junto al equipo de salud”, señaló el doctor Alejandro Salvatierra, Gerente médico de Metabolismo, Diabetes y Obesidad de Adium Centroamérica y el Caribe.

Sin estigma: iniciar la conversación

Especialistas también subrayan la necesidad de desestigmatizar la conversación: evitar enfoques que reduzcan la obesidad a una cuestión de “voluntad” o a estereotipos, y abordarla como una condición de salud multifactorial que requiere evaluación clínica y acompañamiento.

La OMS ha descrito el sesgo y el estigma por peso como un fenómeno que puede afectar la salud y convertirse en una barrera para el cuidado, y recomienda tratar el tema con un enfoque respetuoso y basado en evidencia[6].

En ese escenario, los “atajos” suelen presentarse como soluciones simples para un problema complejo, pero tienden a dejar fuera lo esencial: la necesidad de un plan de cuidado sostenible y adaptado a cada persona.

Instituciones de referencia en salud señalan que, para perder o mantener peso, la clave es un enfoque que pueda sostenerse en el tiempo, con alimentación saludable y actividad física, y que los resultados más duraderos se asocian a cambios graduales y constantes, no a pérdidas rápidas.[7] [8]

Tratamientos disponibles: opciones médicas dentro de un abordaje integral

En la práctica clínica, el manejo de la obesidad se plantea como un abordaje integral y sostenido, definido junto al equipo de salud. En determinados casos, y según criterio clínico, pueden considerarse opciones médicas adicionales. En su primera guía global sobre el uso de terapias basadas en incretinas —incluyendo agonistas del receptor GLP-1 y agonistas duales GIP/GLP-1— para el tratamiento de la obesidad en adultos, la OMS recomienda que, cuando corresponda, estas terapias se indiquen como parte de un plan integral, junto con intervenciones sobre alimentación y actividad física, y con seguimiento profesional.[9] [10]

Consulta médica: el punto de partida para decisiones informadas

“La primera decisión que marca la diferencia es iniciar la conversación con el médico. No se trata solo de ‘bajar de peso’, sino de entender la salud metabólica, evaluar riesgos y construir un plan realista con seguimiento a largo plazo”, agregó el doctor Salvatierra.

Algunas recomendaciones cuando hable con su médico:

• Pida una evaluación de salud metabólica (glucosa, presión arterial, lípidos, circunferencia de cintura y antecedentes familiares).

• Lleve contexto, no solo el peso (sueño, energía, movilidad, ánimo, dolor articular).

• Mencione síntomas relevantes (ronquidos/somnolencia diurna, falta de aire al esfuerzo, reflujo, dolor articular, irregularidades menstruales u otros cambios).

• Pregunte por objetivos realistas y seguimiento (no solo kilos: medidas, análisis, presión, hábitos, bienestar).

• Consulte opciones de tratamiento farmacológico si corresponde (cambios de estilo de vida, apoyo conductual y, en casos seleccionados, alternativas médicas con criterio profesional).

Adium se suma al llamado a hablar en serio: promover información confiable, desalentar los “atajos” sin sustento y fortalecer una conversación pública basada en evidencia, respeto y consulta médica. La obesidad es una enfermedad compleja y abordarla requiere acompañamiento profesional y decisiones informadas.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Referencias

[1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

[2] https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23#PA

[3] https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/about-metabolic-syndrome

[4] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

[5] https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23#PA

[6] https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/353613/WHO-EURO-2017-5369-45134-64401-eng.pdf?sequence=1

[7] https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity/eating-physical-activity

[8] https://www.cdc.gov/healthy-weight-growth/losing-weight/index.html

[9] https://www.paho.org/en/documents/who-guideline-use-glucagon-peptide-1-glp-1-therapies-treatment-obesity-adults

[10] https://www.who.int/news/item/01-12-2025-who-issues-global-guideline-on-the-use-of-glp-1-medicines-in-treating-obesity