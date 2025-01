OPS, Pfizer y Sinergium impulsan la producción de vacunas neumocócicas en América Latina

OPS, Pfizer y Sinergium lideran colaboración estratégica en fabricación de vacunas

(16/Ene/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Pfizer Inc. (NYSE: PFE), la Organización Panamericana de la Salud – OPS y Sinergium Biotech anunciaron hoy una asociación para colaborar en la localización de la fábrica de vacunas contra el neumococo para su distribución en América Latina.

El esfuerzo parte de objetivos comunes que respaldan la estrategia de la OPS de fomentar y construir un esfuerzo de preparación ante las pandemias en la región centrado en el fortalecimiento de la producción regional de vacunas y en la generación de capacidad, mejorando la preparación para hacer frente a una futura pandemia. La iniciativa también está acelerando el acceso a esta vacuna innovadora en casi dos años.

Como parte de este acuerdo, Pfizer se ocupará de localizar y producir la vacuna contra el neumococo 20valente a través de una asociación para la transferencia de tecnología con Sinergium Biotech, una empresa argentina de fabricación de productos farmacéuticos. Por su parte, la OPS facilitará la adquisición de la vacuna contra el neumococo para sus Estados Miembros a través del Fondo Rotatorio, que es el mecanismo de cooperación que permite a los países de las Américas acceder a vacunas, medicamentos esenciales y suministros de salud pública a precios asequibles.

La localización tendrá lugar en la planta de Sinergium Biotech, con sede en Argentina. Desde 2012, Pfizer ha trabajado en colaboración en un acuerdo para la transferencia de tecnología para la vacuna contra el neumococo con Sinergium Biotech y, a través de este acuerdo, se suministraron más de 50 millones de dosis de vacunas con el Programa Nacional de Inmunización de Argentina. Este nuevo acuerdo apoyará la expansión de esta colaboración, incluyendo el objetivo de la Organización Panamericana de la Salud de seguir mejorando la capacidad regional de fabricación de vacunas y el acceso más rápido a las mismas.

«Estamos orgullosos de firmar este acuerdo, que es el primer acuerdo de localización de Pfizer diseñado para el suministro regional. Este esfuerzo está alineado con nuestro objetivo de ofrecer nuestros avances en toda América Latina», menciona Sinan Atlig, Director Comercial de EM y Presidente del Clúster de América Latina.

«Esto marca un hito significativo en nuestra sociedad con Pfizer y la colaboración con la OPS, mejorando el acceso a vacunas innovadoras para las comunidades de toda la región. En Sinergium, estamos profundamente comprometidos con el avance de la salud pública en todo el continente americano, y estamos orgullosos de desempeñar un papel integral en este importante esfuerzo», dijo Alejandro Gil, CEO y Presidente de Sinergium Biotech.

La distribución y el acceso a la vacuna se facilitarán a través del Fondo Rotatorio de Acceso a Vacunas de la OPS, un programa con más de 40 años de experiencia centrado en garantizar el acceso a vacunas seguras y de alta calidad a precios asequibles para los países y territorios miembros de la OPS en toda la región. Como parte de la cooperación técnica de la OPS, el Fondo Rotatorio apoya la reducción equitativa y sostenible de las enfermedades prevenibles por vacunación consolidando la demanda, aprovechando las economías de escala y promoviendo la transparencia y la competencia.1 Esto mejora el poder adquisitivo, reduce los costos y garantiza la sostenibilidad de los programas nacionales de inmunización.

La enfermedad neumocócica es un grupo de enfermedades causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae o neumococo,2 que es una de las principales causas de muerte por neumonía en niños menores de 5 años en todo el mundo.3

La neumonía causada por neumococo se denomina neumonía neumocócica. Es una forma de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones.3 También es la forma más común de enfermedad neumocócica en adultos.4 Aunque la neumonía neumocócica puede afectar a personas de todas las edades, los lactantes y los niños se encuentran entre los grupos de mayor riesgo.9 Se calcula que, en el 2000, antes de la formulación de las primeras vacunas contra esta enfermedad,5 se produjeron en todo el mundo alrededor de 14.5 millones de episodios de enfermedad neumocócica grave6 y más de ‪820.000‬ muertes de niños menores de cinco años, la mayoría de ellas en países en desarrollo.6

Tan solo en 2019, hubo más de ‪740.000‬ muertes por neumonía en niños menores de 5 años, alrededor de ‪250.000‬ de ellas en América Latina.7 En cuanto a los adultos, a nivel mundial, se estima que la neumonía neumocócica causa anualmente alrededor de ‪500.000‬ muertes y 30 millones de episodios en adultos de 70 años o más.8 De forma general, todas las personas son susceptibles a la enfermedad neumocócica. Sin embargo, algunas condiciones aumentan la susceptibilidad, como la edad (infantes entre los 2 meses y 3 años, y mayores de 65 años), enfermedad crónica, el hacinamiento, la pobreza, la exposición activa o pasiva al humo del tabaco y las infecciones concurrentes de las vías respiratorias superiores.9

La vacuna incluida en este acuerdo proporciona cobertura a 20 serotipos, a partir de la vacuna anterior que cubría 13 serotipos.10

Los beneficios de la actualización no se limitan únicamente a sus ventajas sanitarias y económicas, esta transición traerá consigo eficiencias para los países debido a la mayor comodidad y al ahorro de tiempo durante la elaboración de la vacuna, así como a la eliminación del coste de adquisición y distribución de las jeringas. Además, los envíos dentro de América Latina acortarán los tiempos de transporte y reducirán la huella de carbono global.

