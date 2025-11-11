Más de 65,000 bebés nacidos por ovodonación: el tratamiento más prometedor tras los 40 años

Ovodonación : el primer paso en IVI Panamá para cumplir el sueño de ser madre con 99% de éxito acumulado

• La ovodonación se consolida como la opción más prometedora para mujeres con baja reserva ovárica, con tasas de éxito clínico acumulado del 99% tras tres ciclos de tratamiento.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La frustración de los intentos fallidos de concebir llevó a Valerie y Javier a buscar en IVI Panamá la opción más prometedora para convertirse en padres: la ovodonación. Este tratamiento, ya responsable del nacimiento de más de 65,000 bebés en el mundo, ofrece a parejas y mujeres solteras una tasa de éxito clínico acumulado del 99% tras tres ciclos de tratamiento, especialmente indicado cuando la edad o la baja reserva ovárica son factores limitantes.

Valerie dudaba inicialmente sobre el proceso por el anonimato y el temor a no ver su reflejo en su futuro hijo. Sin embargo, en IVI encontró información clara y la tecnología necesaria para disipar sus temores.

“Nos explicaron cada paso, nos mostraron cómo funciona la selección genética y biométrica de la donante, e incluso nos tranquilizó saber que el parecido físico era posible gracias a la tecnología. Eso cambió todo”, recuerda Valerie.

El doctor Saúl Barrera, director médico de la clínica, señala que en IVI Panamá entienden que la ovodonación implica una decisión profunda, por lo que aplican los más altos estándares clínicos y tecnológicos para garantizar una atención humana y segura.

Perfect Match 360°: compatibilidad física y genética

El tratamiento de ovodonación está indicado para mujeres con baja reserva ovárica por edad, condiciones médicas como el cáncer, fallos ováricos prematuros o antecedentes genéticos. Gracias a una rigurosa selección de donantes y tecnología de vanguardia, IVI ofrece tasas de embarazo altamente exitosas.

La selección de donantes es minuciosa. Las candidatas deben tener entre 18 y 27 años, gozar de buena salud física y mental, sin antecedentes genéticos y mantener un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 y 26. Cada donante pasa por:

• Chequeo médico y ginecológico con ecografía.

• Evaluación psicológica profesional.

• Estudio genético que analiza más de 600 enfermedades hereditarias.

Posteriormente se activa el protocolo Perfect Match 360°, una herramienta exclusiva de IVI. Este sistema compara rasgos físicos como color de piel, ojos, cabello, altura y biometría facial en 3D, maximizando el parecido con la receptora y respondiendo a una de las principales preocupaciones de las pacientes.

El doctor Barrera añade que este análisis integral evalúa la compatibilidad genética mediante el test GeneSeeker, que permite evitar enfermedades hereditarias no detectables con pruebas convencionales, asegurando así la seguridad del bebé.

“En IVI aplicamos medicina reproductiva de precisión, pero también priorizamos el bienestar emocional. Nuestro equipo de apoyo psicológico es clave para acompañar a las pacientes en este camino,” puntualiza el doctor Barrera.

Valerie y Javier, después de años de intentos fallidos, lograron el embarazo en su segundo intento con el programa Perfect Match 360°. Hoy celebran la llegada de su bebé como un testimonio de que la ciencia, la empatía y la confianza combinadas hacen realidad el sueño de formar una familia.

