Panamá celebra avances en el tratamiento del Cáncer de Pulmón

La aprobación de una innovadora terapia, los anticuerpos biespecíficos, marca un hito en el tratamiento del cáncer de pulmón en Panamá

A nivel mundial el cáncer de pulmón es una de las enfermedades oncológicas más mortales. Alrededor de 1.76 millones de personas fallecen al año por este tipo de cáncer [1] .

. Los anticuerpos biespecíficos se posicionan como un enfoque terapéutico de la medicina de precisión que evoluciona en el tratamiento y control de diferentes tipos de cánceres.

(21/Feb/2024 – web) Panamá.- El cáncer de pulmón representa uno de los mayores desafíos en salud pública a nivel mundial, con tasas alarmantes de incidencia y mortalidad que afectan a millones de personas cada año. En respuesta a esta urgente necesidad, Panamá celebra un importante avance en el tratamiento de esta enfermedad con la aprobación de una innovadora terapia, los anticuerpos biespecíficos.

Hoy, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y en el caso centroamericano, representa la tercera causa de muerte en la región[2].

Aunque existen diferentes abordajes terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, Panamá celebra que ya cuenta con la aprobación de un anticuerpo biespecífico humanizado que marcará la evolución diferencial en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón.

“Creemos que los tratamientos innovadores pueden transformar el rumbo de las enfermedades como el cáncer de pulmón. Por eso, desde Janssen, apostamos por estas terapias que pueden traer un resultado positivo en el paciente y su entorno. Celebramos este avance científico y aprobación que permite contrarrestar el aumento en la tasa de discapacidad y mortalidad de los pacientes con cáncer en el país, permitiéndoles vivir vidas más largas y de mejor calidad”, sostuvo Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Janssen para Centroamérica y el Caribe.

Estas terapias permiten a las personas tener nuevas opciones de tratamiento para su patología e incluso se convierten en la única alternativa/opción de tratamiento para los grupos de pacientes que no contaban con una terapia eficaz para controlar su enfermedad.

¿Qué son los anticuerpos biespecíficos y por qué son transformadores para la salud de los pacientes con cáncer de pulmón?

En la actualidad, la quimioterapia es el tratamiento estándar para tratar el cáncer en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe. En la búsqueda de innovación y alternativas de mayor eficacia para el manejo de la enfermedad oncológica, se ha descubierto un enfoque terapéutico innovador: los anticuerpos biespecíficos.

Esta alternativa de medicina de precisión de nueva generación está diseñada para reconocer y unirse de manera simultánea a dos objetivos celulares diferentes[3], logrando eliminar las células cancerosas. Además, tiene una estructura similar a los anticuerpos naturales, lo que le permite ser efectivo y tolerable para los pacientes al ser 100% humanizado[4].

“El avance de las terapias para el cáncer de pulmón ha sido significativo, ya que a través de los nuevos tratamientos y entre ellos los agentes biespecíficos, el sistema inmune logra desarrollar anticuerpos que permiten controlar las células cancerígenas en el cuerpo y los síntomas asociados a la enfermedad. Esta es una gran oportunidad que abre la puerta a alternativas innovadoras que ayudan a los pacientes de forma personalizada, brindando resultados positivos y favorables para su calidad de vida”, complementó la Dra. Taysser Sowley, Oncóloga Médica del Instituto Oncológico Nacional.

Terapias personalizadas para el paciente son una realidad:

En Centroamérica, el cáncer de pulmón se está convirtiendo en uno de los tipos de canceres que requieren de una mayor atención, ya que actualmente es la tercera enfermedad oncológica más frecuente y primera causa de muerte relacionada con cáncer en las Américas[5].

Además de ser una de las enfermedades oncológicas más comunes, en la actualidad alrededor de 1.76 millones de personas mueren al año por este tipo de cáncer, siendo el más mortal[6].

Así, fue aprobado amivantamab, un tratamiento dirigido para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas que esté localmente avanzado o metastásico con mutación genética exón 20, quienes han fallado a quimioterapia a base de platino y actualmente no cuentan con otras alternativas para el tratamiento de su enfermedad. Esta alternativa innovadora se conecta con objetivos fuera de las células que ayudan a detener el crecimiento del tumor y provoca la muerte de las células cancerosas.

Frente a estas aprobaciones, Sowley concluyó que, “la aprobación del tratamiento biespecífico y otras terapias innovadoras en Panamá contribuye a brindar mejores alternativas al sistema reduciendo los efectos secundarios, aumentando la sobrevida de los pacientes y evitando limitaciones en su día a día. Estas noticias traen esperanza para las personas que padecen esta patología, permitiendo que su calidad de vida mejore”.

