Panamá incorpora tecnología SAPIEN 3 Ultra RESILIA para el reemplazo valvular cardíaco

Cirujanos panameños realizan el primer implante con tecnología SAPIEN 3 Ultra RESILIA

• A través de un procedimiento mínimamente invasivo, la tecnología SAPIEN 3 Ultra RESILIA se posiciona como la alternativa de vanguardia para pacientes con estenosis aórtica en el país.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cardiología panameña ha dado un salto cualitativo hacia el futuro con la incorporación de la válvula SAPIEN 3 Ultra RESILIA, considerada el tratamiento percutáneo más avanzado del mundo para pacientes con enfermedad valvular aórtica. Este lanzamiento sitúa al país a la vanguardia de la cirugía cardiovascular y del intervencionismo cardiaco estructural en la región, ofreciendo una alternativa tecnológica que evita, en casos seleccionados, la necesidad de una cirugía a corazón abierto.

Innovación en tejido y durabilidad excepcional

El avance fundamental de este dispositivo reside en su innovador tejido RESILIA, un procesamiento tecnológico de última generación desarrollado por Edwards Lifesciences®. Este componente está diseñado para resistir la calcificación —el endurecimiento de los tejidos— de manera mucho más eficaz que las bioprótesis convencionales, lo que se traduce en una durabilidad superior del implante.

La estenosis aórtica es una afección progresiva que estrecha la válvula, dificultando el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca. A diferencia de los métodos tradicionales, la terapia transcatéter permite implantar la válvula mediante un catéter guiado por el sistema vascular, reduciendo la invasividad del procedimiento para pacientes que cumplen con los criterios clínicos definidos por un equipo multidisciplinario (Heart Team).

Hito médico en la Clínica Hospital San Fernando

El pasado martes 17 de marzo, los cirujanos cardiovasculares panameños, Dr. Miguel Guerra y Dr. Alfredo Matos, en conjunto con el Dr. Adolfo Ferrero, cardiólogo intervencionista argentino y proctor del fabricante, realizaron en la Clínica Hospital San Fernando el primer implante de esta tecnología en Panamá. Este suceso marca un precedente en el desarrollo de la medicina de alta complejidad en el país.

“La incorporación de esta tecnología representa una alternativa terapéutica importante para pacientes más jóvenes con estenosis aórtica que pueden beneficiarse de un abordaje menos invasivo”, señaló el Dr. Miguel Guerra. Además de su uso en casos severos de estenosis, la SAPIEN 3 Ultra RESILIA puede emplearse en procedimientos denominados “válvula dentro de válvula” (valve-in-valve) para tratar bioprótesis previas deterioradas.

Soporte técnico y disponibilidad

La integración de estas innovaciones cuenta con el respaldo de equipos médicos especializados y el soporte de la División Hospitalaria de Droguería Ramón González Revilla, S.A., encargada de facilitar la disponibilidad y el acompañamiento técnico necesario. El tejido RESILIA también ha sido incorporado en válvulas para cirugía convencional en posiciones mitral (Mitris) y aórtica (Inspiris), reforzando el compromiso del sistema de salud panameño con estándares internacionales de excelencia médica.

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