Panamá destaca en investigación clínica temprana, según informe de FIFARMA

Informe FIFARMA: Panamá se posiciona en estudios clínicos en la región

• Un nuevo informe de FIFARMA revela que Panamá está avanzando significativamente en la investigación clínica, posicionándose como un líder regional en la realización de estudios de fase temprana.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un reciente informe especializado de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) revela que Panamá se está consolidando como un actor clave en la investigación clínica en la región. El país se posicionó en el tercer lugar entre 10 naciones latinoamericanas con mayor cantidad de estudios clínicos por cada millón de habitantes. Este avance subraya el compromiso de Panamá con la salud y la ciencia, un sector que, a nivel global, ha contribuido a reducir en un 47% las muertes por enfermedades cardiovasculares y en un 30% las de cáncer.

Panamá lidera en estudios clínicos tempranos

El estudio, que analizó la actividad de investigación entre 2020 y 2024, destaca que, si bien Brasil, Argentina y México lideran en número total de ensayos clínicos, la proporción por millón de habitantes cuenta otra historia. Chile y Argentina ocupan el primer y segundo lugar con 25 y 23 estudios, respectivamente, seguidos de cerca por Panamá con 10. La investigación en Panamá, al igual que en Chile y Argentina, es financiada casi en su totalidad por la industria (91%).

Además, el país sobresale notablemente en estudios de fase temprana, ubicándose en el segundo lugar con el 42% de los estudios, superado solo por Ecuador (50%). Estos ensayos son cruciales para confirmar la seguridad y eficacia inicial de nuevos fármacos, y requieren condiciones técnico-sanitarias muy específicas y personal altamente cualificado, según el informe.

Beneficios y desafíos para la región

De acuerdo con Carmen Da Silva, Directora de Fedefarma del clúster de Panamá y República Dominicana, este estudio tiene una «importancia estratégica» al trazar una hoja de ruta para potenciar la inversión y los beneficios de la investigación en la región. Da Silva señaló que la decisión del gobierno del presidente José Raúl Molino de declarar los ensayos clínicos como una prioridad nacional de inversión, refuerza este impulso. La investigación clínica no solo ofrece acceso temprano a terapias innovadoras y una atención personalizada a los pacientes, sino que también genera una «cadena de valor» al desarrollar profesionales de la salud, fortalecer los sistemas sanitarios y crear empleos cualificados.

El informe de FIFARMA también resalta que la innovación farmacéutica es responsable de casi tres cuartas partes del aumento en la esperanza de vida entre 2006 y 2016. Sin embargo, para que Latinoamérica explote todo su potencial, el estudio advierte sobre barreras importantes como la falta de recursos económicos y humanos especializados, y la necesidad de una estrategia país enfocada en la competitividad. El estudio recomienda incrementar el compromiso con la investigación y agilizar los procesos regulatorios. Pese a los retos, la región posee fortalezas únicas, como su ubicación geográfica estratégica, la diversidad poblacional y profesionales sanitarios bien formados, que la posicionan favorablemente para un crecimiento futuro en este campo.