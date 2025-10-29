Magister Uriel Pérez lidera participación de Panamá en Simposio sobre Farmacovigilancia y Asuntos Regulatorios

Magister Uriel Pérez lidera participación de Panamá en Simposio sobre Farmacovigilancia y Asuntos Regulatorios
Magister Uriel Pérez lidera participación de Panamá en Simposio sobre Farmacovigilancia y Asuntos RegulatoriosFedefarma - archivo

Fedefarma organiza el IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia, un evento virtual del 28 al 30 de octubre con la meta de fortalecer los sistemas para garantizar seguridad, calidad y acceso a medicamentos innovadores.

IA y enfermedades raras: Farmacovigilancia y Asuntos Regulatorios del Caribe y Centroamérica analizan retos regulatorios

• El Magister Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas de Panamá, participará como ponente en el simposio, abordando el fortalecimiento de las Autoridades Regulatorias y las terapias emergentes.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fedefarma, en conjunto con organizaciones de la región, lleva a cabo el IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia. El evento, en modalidad virtual del 28 al 30 de octubre, busca fortalecer y agilizar los sistemas regulatorios, garantizando a las poblaciones la seguridad, calidad y eficacia en el acceso a terapias y medicamentos innovadores.

El simposio contará con la participación de al menos 500 personas, incluyendo exponentes y participantes de laboratorios, organizaciones e instituciones públicas. Entre los organizadores se encuentran ASOCORES (Costa Rica), ASPRORESAL (El Salvador), AHPRIS y AQUIFARGUA (Guatemala).

Participación Panameña y Ejes de Análisis

La representación de Panamá estará a cargo del Magister Uriel Pérez, director nacional de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Pérez participará en diversas mesas de análisis, refiriéndose a medidas para el fortalecimiento de las Autoridades Regulatorias, la innovación en salud y los nuevos caminos para las terapias emergentes en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: Nomofobia infantil: el riesgo oculto para la salud mental de niños y niñas, https://www.panama24horas.com.pa/salud/nomofobia-infantil-el-riesgo-oculto-para-la-salud-mental-de-ninos-y-ninas/

Según Shirley Páez, coordinadora de Asuntos Regulatorios de Fedefarma, estos espacios periódicos son fundamentales para «adaptar las normativas y procesos a los constantes avances en medicamentos, tecnologías y terapias. Esto asegura que la población tenga acceso oportuno a productos innovadores y de calidad».

Temas Clave del Simposio:

• Inteligencia Artificial (IA) y la confianza en el contexto regulatorio.

• IA y gobernanza en Centroamérica.

• Evolución del etiquetado electrónico.

• Normativa para enfermedades raras.

• Futuro de las terapias emergentes en la región.

El evento contribuye a fortalecer la confianza en los sistemas de salud de la región. Los sistemas regulatorios tienen funciones vitales, como la regulación de productos médicos, la acreditación y supervisión de instalaciones de salud, la vigilancia del mercado, el control del ejercicio profesional y la gestión de la información para el uso adecuado de los productos.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb