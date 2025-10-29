Magister Uriel Pérez lidera participación de Panamá en Simposio sobre Farmacovigilancia y Asuntos Regulatorios

IA y enfermedades raras: Farmacovigilancia y Asuntos Regulatorios del Caribe y Centroamérica analizan retos regulatorios

• El Magister Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas de Panamá, participará como ponente en el simposio, abordando el fortalecimiento de las Autoridades Regulatorias y las terapias emergentes.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fedefarma, en conjunto con organizaciones de la región, lleva a cabo el IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia. El evento, en modalidad virtual del 28 al 30 de octubre, busca fortalecer y agilizar los sistemas regulatorios, garantizando a las poblaciones la seguridad, calidad y eficacia en el acceso a terapias y medicamentos innovadores.

El simposio contará con la participación de al menos 500 personas, incluyendo exponentes y participantes de laboratorios, organizaciones e instituciones públicas. Entre los organizadores se encuentran ASOCORES (Costa Rica), ASPRORESAL (El Salvador), AHPRIS y AQUIFARGUA (Guatemala).

Participación Panameña y Ejes de Análisis

La representación de Panamá estará a cargo del Magister Uriel Pérez, director nacional de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Pérez participará en diversas mesas de análisis, refiriéndose a medidas para el fortalecimiento de las Autoridades Regulatorias, la innovación en salud y los nuevos caminos para las terapias emergentes en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: Nomofobia infantil: el riesgo oculto para la salud mental de niños y niñas, https://www.panama24horas.com.pa/salud/nomofobia-infantil-el-riesgo-oculto-para-la-salud-mental-de-ninos-y-ninas/

Según Shirley Páez, coordinadora de Asuntos Regulatorios de Fedefarma, estos espacios periódicos son fundamentales para «adaptar las normativas y procesos a los constantes avances en medicamentos, tecnologías y terapias. Esto asegura que la población tenga acceso oportuno a productos innovadores y de calidad».

Temas Clave del Simposio:

• Inteligencia Artificial (IA) y la confianza en el contexto regulatorio.

• IA y gobernanza en Centroamérica.

• Evolución del etiquetado electrónico.

• Normativa para enfermedades raras.

• Futuro de las terapias emergentes en la región.

El evento contribuye a fortalecer la confianza en los sistemas de salud de la región. Los sistemas regulatorios tienen funciones vitales, como la regulación de productos médicos, la acreditación y supervisión de instalaciones de salud, la vigilancia del mercado, el control del ejercicio profesional y la gestión de la información para el uso adecuado de los productos.