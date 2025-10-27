Terapia focal: Procedimiento mínimamente invasivo y preciso para el cáncer de próstata

Terapia focal como nueva opción para el cáncer de próstata de bajo riesgo

• El procedimiento es una alternativa menos agresiva que busca preservar las funciones urinarias y sexuales, un factor crucial en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El cáncer de próstata se mantiene como la principal causa de mortalidad por tumores malignos en hombres en Panamá, con aproximadamente 800 casos nuevos diagnosticados cada año. Si bien del 70% al 80% de estos tumores se detectan en etapas tempranas y son potencialmente curables, la búsqueda de tratamientos menos invasivos y más precisos es constante.

Una de las innovaciones más significativas en el abordaje de esta patología es la terapia focal, un procedimiento mínimamente invasivo que destruye las células cancerosas localizadas dentro de la glándula prostática sin necesidad de extirparla completamente.

Detección y el Cambio de Paradigma en el Tratamiento

El cáncer de próstata se origina por el crecimiento celular descontrolado en la glándula que produce parte del semen. Los exámenes de detección temprana, como el análisis del antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal a partir de los 40 años, son fundamentales para un diagnóstico efectivo.

El Dr. Carlos Brugiati, especialista en Endourología y Urooncología de Hospiten Paitilla, señala que la sintomatología más común —dificultad para empezar a orinar, sensación de evacuación incompleta o goteo— no necesariamente implica cáncer, ya que también puede deberse a la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, ante cualquier síntoma, los estudios son vitales para descartar la presencia de tumor.

El Dr. Brugiati explica que la terapia focal cambia el panorama tradicional, donde los tratamientos a menudo afectaban partes sanas de la glándula y funciones importantes del paciente. “La terapia focal destruye las células cancerosas localizadas dentro de la próstata, sin necesidad de extirparla por completo”, asegura.

Precisión Diagnóstica y Candidatos

Este enfoque terapéutico se concentra únicamente en las áreas afectadas por el tumor. Para lograr una precisión milimétrica, se emplean tecnologías de imagen avanzadas, como la resonancia magnética multiparamétrica, que proporciona imágenes detalladas no solo de la anatomía, sino de la función prostática.

Además, se utiliza la biopsia por fusión de imágenes, la cual combina resonancias magnéticas previas con ultrasonido en tiempo real. Esta técnica guía a los urólogos exactamente a la zona sospechosa, asegurando un diagnóstico certero y una mejor selección de los pacientes que pueden beneficiarse de la terapia focal.

Los candidatos principales para la terapia focal son pacientes con cáncer de próstata localizado de riesgo bajo o intermedio, es decir, cuando el tumor está confinado a la glándula y el paciente busca una opción eficaz que preserve su calidad de vida.

Ventajas y Liderazgo de Hospiten Paitilla

Hospiten Paitilla se ha convertido en el primer centro médico privado en Panamá en contar con un equipo especializado en terapia focal, conformado por urólogos y radiólogos.

Entre las ventajas de este procedimiento se destacan:

• Preservación funcional: Al tratar solo la parte afectada, se minimiza el riesgo de incontinencia urinaria y disfunción eréctil, efectos secundarios comunes en tratamientos más agresivos.

• Procedimiento ambulatorio: Generalmente se realiza en una sola sesión, permitiendo al paciente regresar a su hogar el mismo día y retomar su rutina en pocos días.

• Menor impacto emocional: Al ser menos invasiva, reduce la ansiedad y el estrés asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

• Opciones futuras abiertas: El procedimiento no limita la posibilidad de repetir la terapia focal o complementarla con cirugía o radioterapia si fuese necesario.

Equipo médico especializado en terapia focal:

• Dr. Khalil Hasan, Urología

• Dr. Carlos Brugiati, Urología

• Dr. Guillermo García, Urología

• Dr. Enrique Alemán, Urología

• Dr. Mario Morales, Urología

• Dra.Givelle Zambrano, Radiología

• Dr. José Villarreal, Radiología

• Dra. Pilar Santamaría, Medicina Clínica

“Esto es un cambio de paradigma: la terapia focal no solo es un tratamiento, sino una nueva manera de entender la medicina oncológica, precisa, personalizada y enfocada en mantener la calidad de vida del paciente”, subraya el Dr. Brugiati. Hospiten Paitilla está adquiriendo un equipo de fusión en los próximos meses para garantizar un diagnóstico aún más preciso en este servicio que ya lidera en Panamá.