¿Por qué aparecen manchas en la piel y cómo eliminarlas?

(18/Jun/2021 – web) Miami, EE.UU.- Las manchas en la piel son conocidas como melasma y afectan mayoritariamente a las mujeres. Según el laboratorio Zviak Research Centre, de París, solo el 10% aparece en hombres.

«Se pueden dar por cambios hormonales, como el embarazo o exposición al sol sin protección. También ante pieles sensibles o tratamientos determinados. Son de color caramelo o marrón», explica el esteticista Carlos Valbuena.

Melasma viene de la palabra melanina, responsable de la pigmentación. Las células llamadas melanocitos aparecen cuando la piel se siente sensible. Fungen como protector y bronceador natural. Si se queda en la piel es porque esta tuvo una exposición extrema, de manera prolongada, al sol.

«Las manchas ocurren porque en ciertas zonas de la piel hay más sensibilidad que en otras», añade Valbuena. Se pueden prevenir con el uso adecuado del protector solar, al menos dos o tres veces al día, cada tres horas, en condiciones normales (casa, escuela, trabajo) y cada hora cuando hay exposición directa al sol (playa, parque).

¿Cómo se tratan las manchas?

«Unos los hacen con laser, peelings químicos, luz pulsada intensa. En mi caso, me gusta comenzar con tratamientos no agresivos, porque no conocemos la condición de la piel y qué tan bien la persona se cuida lo suficiente. Por estas razones comienzo con procesos leves como micro neeling utilizando principalmente vitamina C, colocándole algún producto que contenga hidroquinona, retinol y alternarlo con día por medio», indica el especialista en cosmética, tratamientos laser, acné y cicatrices.

Los procesos no aseguran éxito total si no hay un uso adecuado del protector solar. Al utilizar, de manera correcta, el protector, combinado con estos tratamientos, la mancha se erradica poco a poco. Al punto que casi ni se vea. «Hay que destacar que al momento de que nos equivoquemos con la utilización del bloqueador, las manchas aparecerán nuevamente», alerta el esteticista, conocido por su línea de productos para el cuidado de la piel Carlos Valbuena Skin Care Products.

Otra alternativa es ir a la playa o piscina en horas donde el sol no está tan fuerte, es decir, de 8 a 11 de la mañana o después de las tres de la tarde.

Vía MS Agency