Posibilidades de quedar embarazada con Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP)

El SOP presenta una incidencia de entre el 5% y 10% entre las mujeres en edad fértil, aun así, es complicado su diagnóstico

(7/Sep/2022 – web) Panamá.- Kelly Restrepo es una de las tantas pacientes en edad fértil que llegó a IVI Panamá buscando un diagnóstico más certero sobre qué es el Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP) y su imposibilidad para quedar embarazada. Por definición, el SOP es una enfermedad endocrina de la mujer y tiene una alta incidencia, afectando a entre el 5% y 10% de las féminas en edad de procrear.

A pesar de esta considerable frecuencia, es difícil de diagnosticar y es poco conocido, por tanto, es necesario emprender un proceso de historial clínico diferencial que permita la detección a tiempo y, sobre todo, prevenir la infertilidad que a menudo se le asocia.

Referente a este tema, el Dr. Saúl Barrera, director de IVI Panamá, indica que “ya existen avances científicos que ayudan a darle un seguimiento médico especializado a la paciente, logrando de esta manera que una mujer con SOP logre un embarazo y reduzca en gran manera las complicaciones graves que podrían darse por los factores de riesgo”.

El SOP se caracteriza generalmente por la ausencia de ovulación, lo que a largo plazo provoca irregularidades menstruales; también niveles altos de andrógenos –hormonas masculinas– y la aparición de quistes en uno o ambos ovarios con otros síntomas como el acné, la obesidad y la resistencia a la insulina.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento

El Síndrome de Ovarios Poliquísticos puede ser diagnosticado entre mujeres de 15 y 44 años y el principal síntoma es que tienen ciclos menstruales irregulares, presentando intervalos de un periodo a otro de 36 a 90 días (oligomenorrea) e incluso no presentando menstruación (amenorrea), o con sangrados abundantes. La causa de estos trastornos es la cantidad más elevada de andrógenos, lo que interfiere con el desarrollo del óvulo y la liberación de este durante la ovulación, por eso el 70% de las mujeres con este síndrome no logra embarazarse.

Las mujeres con SOP también pueden presentar quistes en los ovarios, esterilidad, aumento de peso, acné, exceso de vello facial y corporal, adelgazamiento, calvicie y resistencia a la insulina. Para detectar el SOP el médico especialista comenzará con un examen físico, en el cual se revisará el peso para calcular el índice de masa corporal (IMC), además de una serie de preguntas para conocer el historial médico.

También se debe realizar un análisis de sangre para ver cómo están los niveles hormonales y analizar la resistencia a la insulina y, por supuesto, hacer una ecografía vaginal para examinar al detalle la zona de los ovarios.

Luego, dependiendo de los resultados y si la paciente busca un embarazo, se le puede recomendar empezar a tomar la píldora anticonceptiva, para conseguir que los ciclos menstruales se normalicen. Por otro lado, en el caso de que la paciente tenga diabetes, el médico le recetará algún medicamento para poder controlarla.

Asimismo, la paciente deberá bajar de peso en caso de tener obesidad, reducir el alcohol y hacer ejercicio regularmente, para aumentar la fertilidad. Los estudios que IVI ha realizado demuestran consistentemente que las pacientes con SOP que llevan un estilo de vida saludable tienden a tener períodos regulares y, como resultado, tasas más altas de concepción.

Posibilidades de quedar embarazada con SOP

“Cuando llegué a IVI Panamá encontré sobre todo seguridad y supe con certeza el motivo por el cual no podía quedar embarazada, teniendo un diagnóstico previo de Síndrome de Ovarios Poliquísticos. Obtuve transparencia de parte del médico especialista y las posibilidades de lograr mi sueño de ser madre”, comenta Kelly Restrepo.

Para el doctor Barrera, este es un logro más, pues IVI lleva más de 30 años siendo el lugar donde nace la vida, ya que cuentan con todo un equipo multidisciplinar integrado por profesionales altamente especializados en Ginecología, Obstetricia, Genética, Biología, Andrología, Cirugía, Medicina Materno-Fetal, Anestesia, etc., que sitúan a IVI como líder mundial en medicina reproductiva.

Cuando la paciente ha intentado tener un bebé durante 12 meses sin éxito (o seis meses si tiene 35 años o más) y tiene períodos muy irregulares, es una indicación de que no está ovulando y necesita ayuda médica para tener un bebé. La primera línea de tratamiento médico es la inducción de la ovulación, lo que implica tratamientos para estimular los ovarios y que puedan liberar un óvulo que logre ser fecundado, ya sea de manera natural o mediante inseminación artificial.

Si esto no funciona, es posible que existan otras razones por las que no se puede lograr el embarazo. En este caso se podría recurrir a otros tratamientos de reproducción asistida como la Fecundación In Vitro (FIV).

“La FIV implica también estimular los ovarios para que produzcan múltiples óvulos. Cuando están maduros, estos se unen a los espermatozoides en el laboratorio para que se formen los embriones. Luego, días más tarde, se coloca un embrión en el útero materno donde puede implantarse y convertirse en un bebé. Si hay más de un embrión, estos se pueden congelar para su uso posterior si no hay embarazo en el primer intento o si más adelante desea ampliar la familia”, indica el doctor Barrera.

Cabe resaltar que para el SOP no hay cura, ni tratamiento específico, ya que cada caso es diferente. Del porcentaje de incidencias habrá pacientes que requieran otras opciones de reproducción asistida, como la vitrificación de ovocitos o la Ovodonación. Lo primordial es acudir donde un especialista idóneo si presenta dos o más de los síntomas mencionados o si lleva bastante tiempo sin lograr quedar embarazada.

Vía Prizma Soluciones