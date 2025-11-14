La prevalencia de la Diabetes en Panamá es una de las más altas de América Latina

• Aunque es una enfermedad crónica sin cura, la remisión de la diabetes tipo 2 es posible para algunos pacientes que logran una pérdida de peso significativa y sostenida.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Diabetes en Panamá presenta una de las tasas de prevalencia más altas de América Latina, afectando al 12.4 % de los adultos en el país, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2019. Esta enfermedad crónica metabólica se caracteriza por niveles elevados de glucosa o azúcar en sangre, lo que puede derivar en graves complicaciones a largo plazo, como infarto cardíaco, infarto cerebral, enfermedad renal crónica, neuropatía, retinopatía diabética y depresión.

Tipos de Diabetes y la Función de la Insulina

Para comprender el origen de la diabetes, es crucial conocer los diferentes tipos de la enfermedad y el rol de la hormona insulina, producida por el páncreas. Una de sus funciones principales es facilitar la entrada de la glucosa de la sangre a las células, disminuyendo así los niveles de azúcar.

Diabetes Tipo 2: La forma más común

La diabetes tipo 2 es la forma más común, diagnosticada en el 90–95 % de los casos, y se manifiesta con mayor frecuencia en personas que padecen sobrepeso u obesidad. En este tipo, existe resistencia a la insulina, dificultando que la hormona ejerza su función. Además, las células pancreáticas pierden progresivamente su capacidad de producir insulina, lo que resulta en la elevación de los niveles de glucosa y el desarrollo de la enfermedad.

Diabetes Tipo 1 y Gestacional

La diabetes tipo 1 representa cerca del 5 % de los casos y es una enfermedad autoinmune. En ella, el sistema inmune produce anticuerpos que atacan y destruyen las células productoras de insulina en el páncreas, resultando en una pérdida total de la capacidad de producción de insulina. Por esta razón, su tratamiento requiere la administración de insulina.

También se encuentra la diabetes gestacional, que surge durante la segunda mitad del embarazo. Existen además otros tipos menos frecuentes causados por condiciones como pancreatitis, fibrosis quística o algunas formas genéticas.

Prevención y Remisión de la Diabetes Tipo 2

Estrategias de Prevención

La doctora Ana Elena Espinosa, endocrinóloga de Hospiten Paitilla, institución con presencia internacional, señala que el sobrepeso, la obesidad y los estilos de vida no saludables son factores de riesgo modificables para la diabetes tipo 2. Por ello, la prevención se centra en mantener un peso adecuado, llevar una alimentación saludable y realizar actividad física de forma regular para facilitar la pérdida de peso.

En contraste, la diabetes tipo 1 generalmente no se puede prevenir, aunque es un área de investigación activa.

Criterios de Diagnóstico

Las organizaciones médicas aceptan como rango normal de glucosa en ayunas entre 70 y 100 mg/dl. Se considera hiperglucemia (prediabetes) entre 101 y 125 mg/dl, y se diagnostica diabetes con una glucosa en ayunas igual o mayor a 126 mg/dl.

El diagnóstico también se puede establecer mediante la hemoglobina A1C, un examen que refleja el promedio de glucosa en los últimos tres meses. Un valor igual o mayor a 6.5 % indica diabetes.

¿Es Posible la Remisión?

Si bien la diabetes es una enfermedad crónica sin cura, algunos pacientes con diabetes tipo 2 pueden entrar en «remisión de la diabetes». La remisión se define cuando una persona logra una hemoglobina A1C menor de 6.5 % sin el uso de medicamentos específicos para la enfermedad.

La especialista indica que esto es más factible en personas con sobrepeso u obesidad que logran una pérdida de peso significativa y sostenida, particularmente si la enfermedad es de corta duración. No obstante, en la mayoría de los casos, el paciente requiere el uso crónico de medicamentos para mantener el control de la glucosa.

Recomendaciones Dietéticas y de Estilo de Vida

La doctora Espinosa recomienda a los pacientes con diabetes que, en lugar de prohibiciones absolutas, se enfoquen en reducir el consumo de alimentos con azúcares añadidos y evitar las bebidas azucaradas.

Para la alimentación, se aconseja que los carbohidratos provengan de granos enteros (arroz integral en lugar de blanco; pan integral en lugar de blanco) y reducir el consumo de frituras y alimentos ultraprocesados ricos en azúcar y grasas. En el caso de pacientes con diabetes tipo 2, es vital reducir las porciones de comida para facilitar la pérdida de peso y evitar el sedentarismo promoviendo la actividad física regular.

