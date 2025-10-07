Salud mental: Ansiedad y depresión, la coexistencia que afecta el bienestar funcional

La importancia de la salud mental : Un psiquiatra explica los riesgos de la ansiedad crónica

• La psiquiatra Denise Cotes de Hospiten Paitilla enfatiza que sin salud mental funcional no hay bienestar completo, y advierte que la ansiedad crónica puede evolucionar a un trastorno mixto depresivo ansioso.

Ciudad de Panamá, Panamá.- El bienestar integral del ser humano se fundamenta en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. En ese sentido, la doctora Denise Cotes, psiquiatra del cuerpo médico de Hospiten Paitilla, define la salud mental como la capacidad de un individuo para desenvolverse de forma funcional en la vida cotidiana, lo que incluye tomar decisiones, trabajar, mantener relaciones interpersonales armónicas y cuidar de sí mismo y de su cuerpo.

Existe una concepción culturalmente arraigada de que buscar ayuda profesional en salud mental equivale a «estar mal», lo que fomenta la estigmatización. La especialista señala que persisten patrones sociales que desincentivan la expresión de vulnerabilidad. No obstante, en la actualidad existe una mayor libertad para buscar ayuda y múltiples herramientas disponibles.

El sueño como termómetro de la psiquiatría

Entre los padecimientos más frecuentes se encuentran los trastornos del sueño, manifestados como dificultad para conciliar el descanso o despertares nocturnos, que a menudo son atribuidos simplemente a preocupaciones o al estrés. La Dra. Cotes afirma que el sueño es el «termómetro del psiquiatra», y su enfoque se centra en ayudar al paciente a identificar qué factores durante el día están impidiendo el descanso nocturno.

Tras una mala noche, el cansancio resultante genera mayor irritabilidad y otros trastornos, creando un círculo vicioso. Para romperlo, la psiquiatra recomienda una adecuada higiene del sueño, idealmente procurando dormir ocho horas continuas.

Estrés, miedo, ansiedad y nerviosismo son emociones que, sean de origen interno o externo, no deben clasificarse como positivas o negativas, pues han sido esenciales para la supervivencia al advertir peligros. Estas emociones se vuelven dañinas cuando se descontrolan y alcanzan una intensidad difícil de manejar.

Ansiedad y el riesgo del Trastorno Mixto Depresivo Ansioso

La psiquiatra enfatiza que, lo primero para determinar la necesidad de tratamiento es evaluar qué tan funcional es la persona. Si un individuo vive con sufrimiento, tiene pensamientos recurrentes o no puede vivir tranquilo, requiere atención especializada. Lamentablemente, esta forma de vivir se ha normalizado, lo que lleva a que la condición quede sin atender.

De acuerdo con la especialista, estos cuadros de ansiedad pueden derivar en un trastorno mixto depresivo ansioso. La coexistencia es frecuente, ya que la ansiedad crónica puede generar estados depresivos. Una tristeza puntual se convierte en un episodio depresivo cuando se prolonga en el tiempo y se acompaña de desesperanza, falta de energía, descuido del aseo personal y cambios en los hábitos alimenticios, modificaciones que, si bien el paciente no nota, su entorno sí percibe. La depresión se manifiesta de forma distinta dependiendo del sexo, grupo social, económico, historia familiar y circunstancias del entorno.

Suicidio: La crisis más grave y la importancia de la prevención

La Dra. Cotes asegura que el suicidio representa la crisis más grave de la salud mental. Alrededor del 80% de los casos se relaciona con el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. El entorno debe permanecer atento a señales de riesgo, ya que la persona generalmente muestra indicios o, incluso, se despide de sus seres queridos. Manifiesta negativismo extremo, aislamiento y, sobre todo, desesperanza, que es el síntoma más asociado al riesgo suicida.

Si una persona se niega a buscar ayuda, se debe actuar hasta encontrar la manera, ya que es una urgencia médica, y la persona no debe ser dejada sola en ningún momento. Esta idealización del suicidio, como una liberación, debe ser contrarrestada. Otra manifestación grave son las conductas autolesivas sin intención suicida, como realizarse cortes en la piel o tomar dosis excesivas de medicamentos.

En todos los casos, es fundamental validar la emoción de la persona, lo que no implica estar de acuerdo con la conducta, sino reconocer que su preocupación es real y ayudarla a encontrar una salida alternativa.

Para promover una mejor salud mental, la psiquiatra recomienda: procurar dormir ocho horas, practicar actividad física, realizar ejercicios de respiración, hacer pausas activas durante la jornada laboral, establecer una red de apoyo sólida e interactuar socialmente.