Psoriasis: La enfermedad que afecta física y emocionalmente a quienes la padecen

(29/Oct/2020 – web) Panamá.- La Psoriasis es un trastorno crónico inflamatorio, autoinmune, que ocasiona una sobreproducción de células de la piel. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con diferentes formas clínicas de presentación.

Según sus características y áreas de afectación en el cuerpo humano, se pueden identificar diversos tipos de psoriasis, siendo el 80% de los casos de psoriasis en placa2. El 20% de los afectados tienen psoriasis moderada a severa3.

Algunos de los síntomas de psoriasis en placa incluyen rigidez en la piel, dolor, picazón, punzadas y quemazón. Sus principales afectaciones físicas son visibles y se muestran en zonas como el cuero cabelludo, codos, manos, rodillas y pies4.

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, este 29 de octubre, los especialistas hacen un llamado a la prevención de algunos desencadenantes comunes de esta incurable enfermedad, entre ellos el estrés, fumar y el alto consumo de alcohol.

Esta enfermedad no tiene cura y sus repercusiones son negativas tanto física como emocionalmente para el paciente. Ante la apariencia de las lesiones en la piel, la calidad de vida de quienes padecen de psoriasis se puede ver afectada incluso en actividades cotidianas como el deporte, trabajo, ocio o vida familiar, ya que incluso en los casos más graves se puede presentar otros padecimientos como la artritis psoriásica, afectando las articulaciones de la columna vertebral.

Comúnmente los pacientes con psoriasis sufren otras alteraciones en su vida diaria, como el sentimiento de vergüenza por su apariencia, la afectación en actividades cotidianas como escoger ropa, practicar deporte y socializar con su entorno familiar y laboral.

Moléculas innovadoras para tratar la Psoriasis

En las últimas décadas, los principales avances en el tratamiento de la psoriasis han permitido que los dermatólogos prescriban medicamentos tópicos para aplicar sobre las lesiones y recomendar el consumo de distintos tipos de medicamentos vía oral o inyectables, con el objetivo de controlar la inflamación.

En Panamá, se dispone de una innovadora alternativa terapéutica para tratar la psoriasis. Guselkumab, es un tratamiento para pacientes adultos que padecen psoriasis en placa, de moderada a severa, y que son candidatos a terapia sistémica o a fototerapia. Se trata del primer medicamento en su clase que bloquea selectivamente la interleucina-23 (IL-23), un mensajero intracelular que juega un rol clave en la aparición y desarrollo de la psoriasis en placa.

El objetivo del tratamiento es lograr el aclaramiento de las lesiones de la piel. Para evaluar su eficacia se usan medidas clínicas, una de ellas conocida como PASI, que traducido al lenguaje actual equivale al Índice de Severidad y Área de Psoriasis (PASI, por sus siglas en inglés).

En la fase de estudios clínicos, guselkumab demostró resultados rápidos y duraderos: a las 16 semanas, siete de cada diez pacientes que usaron este tratamiento biológico (medicamentos diseñados con técnicas de biología molecular) alcanzaron al menos un 90% de piel más clara y limpia. Además de mejorar otros síntomas, al continuar en tratamiento se mantiene la respuesta en un 82% de ellos a lo largo del tiempo.

Acerca de guselkumab

Guselkumab es un novedoso anticuerpo monoclonal humano, desarrollado por Janssen y evaluado su eficacia y seguridad en estudios clínicos. Su mecanismo de acción es bloqueando de manera selectiva a la proteína conocida como interleucina-23 (IL-23), responsable de la enfermedad. Está aprobado en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, algunos países de Latinoamérica como Brasil, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica y varios otros países del mundo para el tratamiento de pacientes adultos con psoriasis en placas moderada a severa.

Acerca de Janssen, compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson

En el Grupo de Compañías Farmacéuticas Janssen de Johnson & Johnson trabajan para crear un mundo sin enfermedad. Transformar vidas encontrando nuevas y mejores maneras de prevenir, interceptar, tratar y curar las enfermedades es lo que los inspira. Reúnen a las mejores mentes y persiguen la ciencia más prometedora. Son Janssen y colaboran con el mundo para contribuir a la salud de todos los que lo habitan.

Vía CCKCentroamérica

Referencias

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Global report on psoriasis. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf

2 Psoriasis. Psoriasis | American Academy of Dermatology. https://www.aad.org/media/stats/conditions/skin-conditions-by-the-numbers

3 Psoriasis. Psoriasis | American Academy of Dermatology. https://www.aad.org/media/stats/conditions/skin-conditions-by-the-numbers

4 About Psoriasis. Learn about plaque psoriasis, guttate psoriasis, inverse psoriasis, and pustular psoriasis | National Psoriasis Foundation. https://www.psoriasis.org/about-psoriasis