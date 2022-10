¿Qué es el cáncer de mama triple negativo? Detección temprana y tratamiento

• Existen distintos tipos de cáncer de seno y el triple negativo representa aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer de mama.

• El cáncer de mama es el segundo de mayor incidencia en Panamá, registrando para el año 2020 un total de 1076 nuevos casos.

• La inmunoterapia es una de las alternativas terapéuticas, aprobada por la FDA, a ser considerada para los pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado

(4/Oct/2022 – web) Panamá.- De acuerdo con las estadísticas del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) del año 2020, el cáncer de mama se posiciona como el segundo cáncer con más incidencia en Panamá, con un total de 1076 nuevos casos. [1]

Existen distintos tipos de cáncer de seno[2], entre ellos se encuentra este subtipo de cáncer de mama denominado triple negativo que representa aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer de mama[3], y tiende a ser más frecuente en mujeres menores de 40 años, particularmente en jóvenes de raza negra.[4] El TNBC es un cáncer que puede tener los mismos signos y síntomas que otros tipos comunes de cáncer de mama y es conocido por ser muy agresivo y difícil de tratar, e incluso puede llegar a ser resistente a la quimioterapia.[5]

El cáncer de mama triple negativo recibe esta denominación debido a que las células cancerosas de este tipo de cáncer no tienen receptores de estrógeno o progesterona (ER o PR) y tampoco producen una cantidad excesiva de la proteína llamada factor de crecimiento epidérmico humano (HER2).[6]

De esta forma el tumor es triple negativo:

• Negativo para receptores de estrógeno (ER)

• Negativo para receptores de progesterona (PR)

• Negativo para la proteína HER2

El cáncer de seno triple negativo se considera un cáncer agresivo porque crece rápidamente, es más probable que se haya propagado al momento de ser detectado y hay más probabilidades de que regrese después del tratamiento en comparación con otros tipos de cáncer de seno.[7]

La detección temprana es clave para actuar a tiempo

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), octubre es el mes para hacer énfasis sobre la concientización del cáncer de mama.[8] Al ser la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres en las Américas[9] es importante hacer un llamado para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una detección temprana.

A veces el cáncer de seno es detectado después de que surgen síntomas, pero muchas mujeres no llegan a manifestarlos. Es por este motivo que es tan importante realizar las pruebas de detección periódicas.

Los médicos utilizan distintos tipos de pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer de mama. En la mayor parte de los tipos de cáncer, una biopsia es la única manera segura para que el médico determine si un área específica del cuerpo tiene cáncer.[10]

El diagnóstico del cáncer de mama triple negativo se da una vez que éste se ha detectado mediante estudios por imágenes y biopsia, y tras analizar las células cancerosas se determina si tienen ciertas características. Si las células no tienen receptores de estrógeno o progesterona (ER o PR), y tampoco producen suficiente proteína HER2, se considera que el cáncer de mama es triple negativo.[11]

“El cáncer de mama continúa siendo un problema de salud pública en nuestro país, siendo la neoplasia más frecuente y letal en las mujeres panameñas, el triple negativo representa el subtipo más agresivo. De ahí la importancia de la detección temprana a través de la mamografía de tamizaje de manera anual a partir de los 40 años, ya que es la única estrategia que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Si se presenta algún síntoma hay que acudir inmediatamente a la instalación de salud más cercana.”, dijo el doctor Joel Moreno, oncólogo especialista.

Factores de riesgo y prevención

Además de factores como el origen étnico, el uso de pastillas anticonceptivas, temas socioeconómicos y de estilo de vida, existen otras variables que hacen que el riesgo de desarrollar cáncer de mama en la mujer sea mayor12

• El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece y, en la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años.

• Antecedentes personales de cáncer de mama.Una mujer que ha tenido cáncer en una mama presenta un riesgo más elevado de desarrollar un nuevo cáncer en cualquiera de las mamas.

• Antecedentes familiares de cáncer de mama.El cáncer de mama puede ser hereditario. Al observar los antecedentes familiares, es importante considerar el lado materno y paterno de la familia.13

Ante esta realidad, la Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda para la detección del cáncer de seno, que las mujeres con un riesgo promedio y alto se sometan a un mamograma cada año, por lo general a partir de los 30 años.

Tratamiento del cáncer de mama triple negativo

Para los pacientes con cáncer de mama triple negativo la cirugía es una opción si el cáncer aún no se ha propagado. Podría administrarse en primer lugar terapia sistémica para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía si este es muy grande. El tratamiento puede administrarse después de la cirugía para minimizar las posibilidades de que el cáncer regrese. La radiación es una opción dependiendo de las características del tumor y el tipo de cirugía que se haya realizado.

Igualmente, la inmunoterapia es una de las alternativas terapéuticas aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) a ser considerada para los pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado. La adición de la inmunoterapia al tratamiento con quimioterapia de primera línea aumenta la actividad antitumoral en pacientes con este tipo de cáncer de mama con respecto al tratamiento exclusivo con quimioterapia, según ha demostrado el estudio clínico KEYNOTE-355, publicado en The Lancet y cuyo primer autor es el Dr. Javier Cortés Castán, director del International Breast Cancer Center (IBCC).

“A diferencia de los otros subtipos de cáncer de mama en donde existen terapias dirigidas, para los tumores triple negativo sólo existía la posibilidad de recibir quimioterapia hasta hace poco. La inmunoterapia ha llegado a llenar ese vacío, ofreciendo una terapia eficaz y segura, permitiéndonos prolongar la supervivencia de nuestras pacientes además de mantener su calidad de vida”, agregó Moreno.

Consulte a su médico para obtener más información sobre este tipo de cáncer y las opciones de tratamiento.

MSD y su enfoque sobre cáncer

Nuestro objetivo es poner la ciencia de vanguardia al servicio de los pacientes con cáncer en todo el mundo. En MSD Oncología apoyamos el acceso a nuestros medicamentos y nos enfocamos en la investigación inmunooncológica, comprometidos cada vez con más pacientes. Para más información sobre nuestros estudios clínicos de oncología, visite www.msd.com/clinicaltrials.

Acerca de MSD

Durante más de un siglo, MSD, compañía bio-farmacéutica líder a nivel mundial, ha desarrollado medicamentos y vacunas para muchas de las enfermedades más difíciles del mundo. MSD es una marca registrada de Merck & Co., Inc., con casa matriz en Kenilworth, N.J., U.S.A.

Vía Komunika Latam

