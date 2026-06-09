Expertos sugieren aplicar quimioterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer de páncreas en estadio inicial

Investigación médica respalda el uso de quimioterapia antes de la cirugía para tumores pancreáticos iniciales

• Los datos clínicos indican que administrar terapia neoadyuvante ayuda a combatir las células cancerosas diseminadas y reduce el tamaño de los tumores antes de proceder a la remisión quirúrgica.

• Oncólogos proponen la actualización de las directrices médicas internacionales para reclasificar ciertos tumores y priorizar el tratamiento sistémico previo a la intervención en quirófano.

(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Minnesota.- Un estudio de Mayo Clinic aporta nuevos conocimientos sobre cómo la secuencia del tratamiento puede influir en la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas en estadio inicial, lo que sugiere que muchos pacientes podrían beneficiarse de recibir quimioterapia antes de la cirugía.

Los resultados, publicados en JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network , se basaron en más de 1.400 pacientes tratados en los campus de Mayo Clinic en Minnesota, Arizona y Florida. Los investigadores observaron que, cuando los tumores pancreáticos estaban en contacto con la vena mesentérica superior — un importante vaso sanguíneo situado junto al páncreas —, los pacientes sometidos primero a cirugía presentaban tasas de supervivencia reducidas. En cambio, los pacientes que recibieron quimioterapia antes de la cirugía mostraron resultados de supervivencia similares a los de aquellos cuyos tumores no estaban en contacto con la vena.

“Muchos pacientes con cáncer de páncreas en estadio inicial se someten primero a cirugía porque históricamente se ha considerado que es la mejor oportunidad de curación”, afirma Zhi Ven Fong, M.D., Dr.PH. , oncólogo quirúrgico de Mayo Clinic en Arizona y coautor sénior del estudio. “Nuestros hallazgos sugieren que comenzar con quimioterapia, incluso en casos considerados más sencillos, ofrece a los pacientes la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo.”

El cáncer de páncreas es notoriamente agresivo, y los avances logrados en la última década para aumentar la supervivencia de los pacientes han sido limitados. La quimioterapia administrada antes de la cirugía, denominada quimioterapia neoadyuvante, tiene como objetivo reducir el tamaño del tumor y actuar sobre células cancerosas que podrían haberse diseminado. Este enfoque aumenta la probabilidad de resección completa del tumor durante la cirugía y mejora los resultados de supervivencia.

“Nuestros datos confirman lo que llevamos años observando en la práctica clínica en Mayo Clinic”, señala Mark Truty, M.D., oncólogo quirúrgico de Mayo Clinic en Minnesota y coautor sénior. “El momento de la cirugía en relación con la quimioterapia es de importancia crítica para los resultados clínicos de los pacientes.”

Repensar la clasificación de los tumores pancreáticos

El estudio también pone de relieve oportunidades para refinar la forma en que se clasifica el cáncer de páncreas. Las directrices actuales de la National Comprehensive Cancer Network clasifican los tumores en función del grado de contacto con determinados vasos sanguíneos críticos. Aquellos con menos de 180 grados de contacto con la vena se consideran resecables, lo que significa que la cirugía debe realizarse de inmediato, sin quimioterapia previa. Los datos de Mayo Clinic sugieren que estos pacientes podrían obtener mejores resultados si se considera la quimioterapia antes de la cirugía.

“Nuestros hallazgos sugieren que las guías podrían actualizarse para reclasificar los tumores con cualquier grado de afectación venosa como resecables límites y considerar resecables únicamente los cánceres sin afectación venosa”, afirma el Dr. Fong.

Los resultados refuerzan el enfoque de Mayo Clinic, que ya prioriza la quimioterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer de páncreas, independientemente del estadio de la enfermedad. Los investigadores creen que estas evidencias fomentarán un debate continuado dentro de la comunidad oncológica y respaldarán ajustes cuidadosamente fundamentados en las recomendaciones nacionales de tratamiento.

“Esperamos que este estudio anime tanto a pacientes como a profesionales clínicos a reflexionar detenidamente sobre la secuencia del tratamiento”, afirma el Dr. Truty. “Queremos que las personas sepan que tienen opciones y que iniciar el tratamiento con quimioterapia puede ser la mejor estrategia.”

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