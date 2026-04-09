Radimagen y Fundacáncer renuevan alianza para fortalecer la detección temprana del cáncer

Mediante el uso de tecnología avanzada y programas de concientización, Radimagen y Fundacáncer buscan identificar enfermedades en etapas iniciales para elevar la efectividad de los tratamientos.
Radimagen reafirma compromiso con la salud mediante colaboración con Fundacáncer
• La renovación de este acuerdo por tercer año consecutivo garantiza que pacientes de escasos recursos en Panamá accedan a estudios críticos para la detección oportuna del cáncer de mama.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Radimagen, centro especializado en diagnóstico por imágenes en Panamá, ha anunciado la renovación de su alianza estratégica con Fundacáncer por tercer año consecutivo. Esta colaboración tiene como objetivo central fortalecer el compromiso con la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a estudios médicos esenciales para los sectores más necesitados de la población.
A través de este esfuerzo conjunto, se mantienen activas diversas iniciativas orientadas a la prevención y el diagnóstico oportuno, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida de pacientes que carecen de recursos económicos suficientes. La alianza se fundamenta en una responsabilidad compartida hacia la salud comunitaria y el bienestar integral.
Apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad
Fundacáncer continúa ejecutando su programa de detección temprana de cáncer de mama, el cual está diseñado específicamente para mujeres en condiciones vulnerables. Mediante este esquema, se facilita la realización de mamografías con el fin de identificar la enfermedad en sus etapas iniciales, lo que aumenta significativamente las probabilidades de éxito en los tratamientos posteriores. Además del diagnóstico, el programa ofrece orientación y acompañamiento a las pacientes a lo largo de su proceso médico.
Durante los tres años de vigencia de esta unión, la institución de salud ha participado constantemente en programas educativos y de concientización. Estas acciones incluyen la ejecución de estudios fundamentales como ultrasonidos mamarios y mamografías, herramientas clave para el hallazgo preventivo de patologías.
Compromiso con el diagnóstico oportuno
Representantes del centro de salud destacaron que continuar con esta alianza reafirma su propósito institucional, basándose en la convicción de que el acceso a diagnósticos a tiempo puede salvar vidas. Radimagen apuesta por integrar tecnología de alta calidad con un equipo humano comprometido para generar un impacto positivo y real en la sociedad panameña.
Con esta renovación, ambas organizaciones reiteran su misión de promover una cultura de prevención y asegurar que la población tenga acceso a estudios médicos confiables y precisos. La detección temprana se consolida así como la herramienta más efectiva en la lucha contra el cáncer dentro del país.
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